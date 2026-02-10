CFR Cluj a remizat cu Rapid, 1-1 (1-1), pe Stadion ''Dr. Constantin Rădulescu''.

Clujenii au marcat primii, prin Meriton Korenica (66 - penalty), după ce slovacul Jakub Hromada l-a faultat în careu pe Alibek Aliev. Rapid, care avea nevoie de o victorie, a egalat prin Alexandru Paşcanu (88), cu şansă, după o minge pe care Alexandru Dobre nu a reuşit să o controleze.

Rapid a mai avut ocazii prin brazilianul Talisson (77), la debutul său pentru echipa antrenată de Costel Gâlcă, Alexandru Dobre (84) şi Cristian Manea (90+1).

FC Argeş a învins formaţia de ligă secundă CSC Dumbrăviţa cu 2-1 (0-0), la Mioveni. Kevin Brobbey (54) a marcat cu capul din centrarea lui Marius Briceag, iar Jakov Blagaic (60) a punctat cu un voleu din 6 metri. Golul de onoare al bănăţenilor a fost reuşit de Alin Şeroni (77 - penalty), după ce portarul Cătălin Straton l-a faultat pe Robert Curescu.

Piteştenii au avut o bară, prin Robert Moldoveanu (68).

Rezultate și clasamente în Cupa României

Jocul s-a desfăşurat pe un teren îngreunat de zăpada aşternută din cauza ninsorii abundente. Meciul a fost întrerupt în minutul 24 pentru degajarea marcajelor de zăpadă, iar pauza a fost prelungită cu câteva minute din acelaşi motiv.

Rezultatele înregistrate marţi seara:

Grupa A

FC CFR 1907 Cluj - FC Rapid Bucureşti 1-1 (0-0), Stadion ''Dr. Constantin Rădulescu'' - Cluj-Napoca

Au marcat: Meriton Korenica (66 - penalty), respectiv Alexandru Paşcanu (88).

Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitri asistenţi: Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova)

Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Observatori: Nicolae Grigorescu (Timişoara) - CCA, Aurel Ionescu (Bucureşti) - FRF

CSC Dumbrăviţa - FC Argeş 1-2 (0-0), Stadion Orăşenesc - Mioveni

Au marcat: Alin Şeroni (77 - penalty), respectiv Kevin Brobbey (54), Jakov Blagaic (60).

Arbitru: Vlad Baban (Iaşi); arbitri asistenţi: Nicolae Bogdan Mociorniţă (Băicoi), Gabriel Neagu (Călăraşi); al patrulea oficial: Darius Florin Iviniş (Zlatna)

Observatori: Florin Hîncu (Braşov) - CCA, Teodor Claudiu Pop (Bucureşti) - FRF

Miercuri va avea loc partida CSM Slatina - FC Metaloglobus Bucureşti (Stadion 1 Mai - Slatina, 14:00).

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 FC Argeş 2 2 0 0 5-3 6

2 CFR Cluj 2 1 1 0 6-2 4

3 Rapid 2 1 0 1 5-2 3

4 CSC Dumbrăviţa 2 1 0 1 2-5 3

5 Metaloglobus 2 0 1 1 4-5 1

6 CSM Slatina 2 0 0 2 1-6 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Notă: Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală.