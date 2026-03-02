Iranul a anunțat închiderea strâmtorii Ormuz. „Vom incendia toate navele care încearcă să treacă”

Strâmtoarea Ormuz este o rută vitală pentru exporturile de petrol ale ţărilor din Golf.

„Strâmtoarea (Ormuz) este închisă. Dacă cineva încearcă să treacă, eroii Gărzii Revoluţionare şi ai marinei regulate vor incendia acele nave”, a declarat Ebrahim Jabari, consilier principal al comandantului suprem al Gărzii, în declaraţii transmise de mass-media de stat.

Deşi Iranul a infirmat anterior că ar fi închis această rută ca represalii după atacurile aeriene lansate sâmbătă împotriva sa de SUA şi Israel, strâmtoarea era de facto închisă, operatorii navelor evitând zona de conflict.

Gărzile Revoluţionare iraniene au susţinut luni mai devreme că au lovit cu două drone în strâmtoarea Ormuz un petrolier ce ar avea legături cu SUA.

Operatorul petrolierului "Athe Nova", ce navighează sub pavilionul statului Honduras, nu a transmis deocamdată clarificări privind situaţia reală a navei.