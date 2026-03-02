LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare în Iran. Donald Trump: Ar putea dura cinci săptămâni
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare în Iran. Donald Trump: Ar putea dura cinci săptămâni

Iranul a anunțat închiderea strâmtorii Ormuz. „Vom incendia toate navele care încearcă să treacă"

Strâmtoarea Ormuz
Comandantul Gărzilor Revoluţionare iraniene a anunţat luni că strâmtoarea Ormuz este închisă traficului maritim şi că Iranul va incendia orice navă care încearcă să treacă pe acolo, relatează presa iraniană citată de Reuters.

„Strâmtoarea (Ormuz) este închisă. Dacă cineva încearcă să treacă, eroii Gărzii Revoluţionare şi ai marinei regulate vor incendia acele nave”, a declarat Ebrahim Jabari, consilier principal al comandantului suprem al Gărzii, în declaraţii transmise de mass-media de stat.

Strâmtoarea Ormuz este o rută vitală pentru exporturile de petrol ale ţărilor din Golf.

Deşi Iranul a infirmat anterior că ar fi închis această rută ca represalii după atacurile aeriene lansate sâmbătă împotriva sa de SUA şi Israel, strâmtoarea era de facto închisă, operatorii navelor evitând zona de conflict.

Gărzile Revoluţionare iraniene au susţinut luni mai devreme că au lovit cu două drone în strâmtoarea Ormuz un petrolier ce ar avea legături cu SUA.

Operatorul petrolierului "Athe Nova", ce navighează sub pavilionul statului Honduras, nu a transmis deocamdată clarificări privind situaţia reală a navei.

„Iranul va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar”, avertizează ambasadorul țării din Spania
„Iranul va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar”, avertizează ambasadorul țării din Spania

Ambasadorul Iran în Spania, Reza Zabib, a avertizat că țara sa „va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar”. El a declarat că Iranul este „o țară capabilă să reacționeze”.

Donald Trump a explicat de ce a lansat atacul asupra Iranului: „Era ultima șansă bună”
Donald Trump a explicat de ce a lansat atacul asupra Iranului: „Era ultima șansă bună”

Președintele Donald Trump a declarat că operațiunea comună lansată de Statele Unite și Israel împotriva Iranului a fost „ultima șansă” de a contracara amenințările reprezentate de regimul de la Teheran.

Decizia Iranului care l-a surprins pe Donald Trump, după primele atacuri israeliano-americane
Decizia Iranului care l-a surprins pe Donald Trump, după primele atacuri israeliano-americane

Președintele Donald Trump a declarat că armata SUA „dă tot ce poate” în Iran — dar „valul mare de atacuri ” încă urmează să vină. De asemenea, el s-a arătat surprins că Iranul a ripostat.

Fost general NATO: Iranul s-a pregătit pentru acest război. "Va fi o rezistență de lungă durată în fața SUA"
Fost general NATO: Iranul s-a pregătit pentru acest război. "Va fi o rezistență de lungă durată în fața SUA"

Departe de a fi o confruntare scurtă, războiul SUA–Israel–Iran poate deveni unul de lungă durată, în condițiile în care Teheranul a descentralizat deciziile la nivel militar și și-a asigurat lanțuri de comandă ce pot fi înlocuite până la nivelul patru.

Donald Trump anunță noi lovituri masive asupra Iranului: „Valul cel mare abia urmează”
Donald Trump anunță noi lovituri masive asupra Iranului: „Valul cel mare abia urmează”

„Valul cel mare de lovituri împotriva Iranului abia de acum încolo urmează!”. Cel puțin așa sună avertismentul lui Donald Trump. În același timp, liderul american admite că pierderile de vieți omenești s-ar putea agrava.

Cristina Chiriac, nominalizată pentru şefia Parchetului General, Viorel Cerbu la conducerea DNA, iar Codrin Miron la DIICOT
Cristina Chiriac, nominalizată pentru şefia Parchetului General, Viorel Cerbu la conducerea DNA, iar Codrin Miron la DIICOT

Ministerul Justiției a anunțat, luni, propunerile de numire pentru ocuparea funcțiilor de conducere în parchetele din sistemul de justiție.

