Eric Dane a murit din cauza insuficienței respiratorii, conform certificatului de deces obținut luni de revista People, arată publicația news.com.au.

În plus, cauza principală a morții sale a fost scleroza laterală amiotrofică (SLA).

Dane a murit pe 19 februarie, după ce anunțase diagnosticul de SLA cu 10 luni înainte. Avea 53 de ani.

„Cu inima îndurerată, vă anunțăm că Eric Dane a decedat joi după-amiază, după o luptă curajoasă cu SLA”, a declarat familia sa într-un comunicat pentru Page Six.

„De-a lungul luptei sale cu SLA, Eric a devenit un susținător pasionat al conștientizării și cercetării, hotărât să facă o diferență pentru cei care se confruntă cu aceeași luptă.”

Vedeta din „Euphoria” a fost sinceră în legătură cu starea sa de sănătate – „o boală a sistemului nervos care afectează celulele nervoase din creier și măduva spinării” și care duce la „pierderea controlului muscular” – de când a făcut publică această informație în aprilie 2025.

Totul a început de la mâna dreaptă

Dane a povestit că simptomele au început cu o slăbiciune a mâinii drepte, într-un interviu acordat emisiunii Good Morning America în iunie.

„Am început să simt o slăbiciune în mâna dreaptă, dar nu i-am dat importanță la momentul respectiv”, a spus el.

„Am crezut că poate am scris prea multe mesaje sau că mâna mea era obosită. Dar, câteva săptămâni mai târziu, am observat că starea se agravase puțin”, a continuat actorul.

În septembrie, el a fost fotografiat într-un scaun cu rotile în timp ce se afla la aeroportul din Washington, DC, și se chinuia să vorbească cu paparazzi.

Dane era căsătorit cu Rebecca Gayheart, la momentul morții sale, după ce au anulat divorțul în martie 2025.

Cei doi s-au căsătorit în 2004 și au avut două fiice, Billie, în vârstă de 15 ani, și Georgia, în vârstă de 14 ani.