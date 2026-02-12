După o primă repriză slabă, Dinamo a controlat jocul după pauză și a marcat de două ori, în urma unor cornere, prin Cătălin Cîrjan (48) și Raul Opruț (60), având și o bară, prin Mamoudou Karamoko (54).

Farul, victorie clară la Buftea

Farul a surclasat formația de ligă secundă CS Dinamo cu scorul de 4-0, la Buftea, dar victoria rămâne una de palmares. Jovan Markovic a reușit un hat-trick (28, 48, 64), celălalt gol al oaspeților fiind înscris de Iustin Doicaru (43).

În alt meci, FC Botoșani a învins echipa de eșalon secund Concordia cu 3-2, la Chiajna, prin golurile reușite de Djibril Diaw (22), Ștefan Bodișteanu (51) și Alexandru Cîmpanu (55). Pentru ilfoveni au punctat Claudiu Bălan (25) și Aurelian Ciuciulete (67).

Rezultatele și clasamentul Grupei D

Rezultatele înregistrate joi seara:

Grupa D

Dinamo București - AFC Hermannstadt 2-0 (0-0), Stadionul Arcul de Triumf - București

Au marcat: Cătălin Cîrjan (48), Raul Opruț (60).

Arbitru: George Cătălin Roman (Timișoara); arbitri asistenți: Alexandru Filip (Constanța), Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj); al patrulea oficial: Iulian Călin (Ștefănești/Argeș)

Arbitru video: George Cătălin Găman (Craiova); arbitru asistent video: Claudiu Marcu (Constanța)

Observatori: Liviu Ciubotariu (Galați) - CCA, Camelia Nicolae (București) - FRF

CS Dinamo București - Farul Constanța 0-4 (0-2), CNAF Buftea (teren sintetic)

Au marcat: Jovan Markovic (28, 48, 64), Iustin Doicaru (43).

Arbitru: Răzvan Negară (Vaslui); arbitri asistenți: Mihai Marian Ionescu (Bradu), Alexandru Iftime (Buftea); al patrulea oficial: Claudiu Andrei Filip (Craiova)

Observatori: Corneliu Fecioru (București) - CCA, Daniel Ignat (București) - FRF

CS Concordia Chiajna - AFC Botoșani 2-3 (1-1), Stadion Concordia - Chiajna

Au marcat: Claudiu Bălan (25), Aurelian Ciuciulete (67), respectiv Djibril Diaw (22), Ștefan Bodișteanu (51), Alexandru Cîmpanu (55).

Arbitru: Mihail Sebastian Lăstun (Râmnicu Vâlcea); arbitri asistenți: Cristian Cosmescu (Râmnicu Vâlcea), Ștefan Dumitrache (Palanca/Prahova); al patrulea oficial: Marius Daniel Bădoiu (Craiova)

Observatori: Irina Mîrț (București) - CCA, Ciprian Mihail Șerban (București) - FRF

Clasament

loc | echipa | M | V | E | Î | GM-GP | P

FC Dinamo | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7

FC Hermannstadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6

Farul | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-1 | 5

FC Botoșani | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4

Concordia Chiajna | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3

CS Dinamo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală.