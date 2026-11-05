Cristiano Ronaldo nu l-ar fi anunţat pe antrenorul său, Jorge Jesus, că se retrage din echipa naţională

Stiri Sport
Data publicării:
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Cristiano Ronaldo l-ar fi anunţat pe preşedintele Federaţiei Portugheze de Fotbal, Pedro Proença, că se va retrage din echipa naţională, dar nu şi pe antrenorul său, Jorge Jesus, cu care se află în conflict, susţine cotidianul A Bola.

autor
Ioana Andreescu

Tot potrivit publicaţiei portugheze, antrenorul echipei naţionale intenţiona să-l convoace pe atacantul în vârstă de 41 de ani pentru următoarele două meciuri ale Portugaliei din Liga Naţiunilor, care vor avea loc în pauza competiţională de săptămâna viitoare. Însă câştigătorul de cinci ori al Balonului de Aur a decis altfel, potrivit News.ro.

Pedro Proença, preşedintele Federaţiei Portugheze de Fotbal, a reacţionat, de asemenea, trimiţându-i lui Cristiano Ronaldo un mesaj lung pe reţelele sociale.

„Pentru Portugalia, Cristiano Ronaldo va fi mult mai mult decât un simplu jucător”, a scris el mai întâi pe Facebook.

Dincolo de echipa naţională, el subliniază „exemplul şi inspiraţia” atacantului în vârstă de 41 de ani. „Inspiraţia celui care a dus Portugalia în toate colţurile lumii. Peste tot pe planetă, de îndată ce se vorbea despre Portugalia, numele lui Cristiano Ronaldo se impunea de la sine. Şi exemplul pentru toţi cei care visează să se autodepăşească în fiecare zi”.

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Cristiano Ronaldo s-a retras din naționala Portugaliei

Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea din fotbalul internațional, după o carieră record în tricoul naționalei Portugaliei, potrivit CNN.

La 41 de ani, atacantul părăseşte Seleçao după mai bine de două decenii petrecute apărând culorile ţării sale, conform News.ro.

Fotbalistul a făcut anunțul joi, printr-un videoclip amplu publicat pe Instagram, în care le-a citit suporterilor o scrisoare.

„A venit ziua în care trebuie să înapoiez tricoul cu numărul 7 al echipei noastre naționale”, a declarat el, referindu-se la numărul devenit emblematic.

Preşedintele Portugaliei i-a adus un omagiu

António José Seguro a reacţionat la anunţul retragerii lui Cristiano Ronaldo din fotbalul internaţional.

„În numele Portugaliei, îi mulţumesc lui Cristiano Ronaldo pentru modul în care a reprezentat echipa naţională, a inspirat poporul portughez şi a purtat cu mândrie culorile Portugaliei în întreaga lume”, a scris preşedintele republicii pe Instagram.

„Îmi imaginez că aceasta este una dintre cele mai dificile zile din cariera sportivă a lui Cristiano Ronaldo, dar sunt sigur că, aşa cum s-a întâmplat de nenumărate ori, portughezii îi sunt alături”, a continuat cel care conduce ţara din martie 2026.

„Ştiu, de asemenea, că Portugalia va putea conta întotdeauna pe dragostea lui pentru ţară, pe care o va reprezenta în continuare cu aceeaşi devotare pe care a demonstrat-o la fiecare antrenament, la fiecare meci şi la fiecare gol care ne-a umplut pe toţi de bucurie. Mult succes în continuare, Cristiano. Şi mulţumesc foarte mult”, a adăugat preşedintele.

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Sursa: News.ro

Etichete: cristiano ronaldo, retragere, nationala portugaliei,

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