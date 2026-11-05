Cristiano Ronaldo nu l-ar fi anunţat pe antrenorul său, Jorge Jesus, că se retrage din echipa naţională

Tot potrivit publicaţiei portugheze, antrenorul echipei naţionale intenţiona să-l convoace pe atacantul în vârstă de 41 de ani pentru următoarele două meciuri ale Portugaliei din Liga Naţiunilor, care vor avea loc în pauza competiţională de săptămâna viitoare. Însă câştigătorul de cinci ori al Balonului de Aur a decis altfel, potrivit News.ro.

Pedro Proença, preşedintele Federaţiei Portugheze de Fotbal, a reacţionat, de asemenea, trimiţându-i lui Cristiano Ronaldo un mesaj lung pe reţelele sociale.

„Pentru Portugalia, Cristiano Ronaldo va fi mult mai mult decât un simplu jucător”, a scris el mai întâi pe Facebook.

Dincolo de echipa naţională, el subliniază „exemplul şi inspiraţia” atacantului în vârstă de 41 de ani. „Inspiraţia celui care a dus Portugalia în toate colţurile lumii. Peste tot pe planetă, de îndată ce se vorbea despre Portugalia, numele lui Cristiano Ronaldo se impunea de la sine. Şi exemplul pentru toţi cei care visează să se autodepăşească în fiecare zi”.

Cristiano Ronaldo s-a retras din naționala Portugaliei

Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea din fotbalul internațional, după o carieră record în tricoul naționalei Portugaliei, potrivit CNN.

La 41 de ani, atacantul părăseşte Seleçao după mai bine de două decenii petrecute apărând culorile ţării sale, conform News.ro.

Fotbalistul a făcut anunțul joi, printr-un videoclip amplu publicat pe Instagram, în care le-a citit suporterilor o scrisoare.

„A venit ziua în care trebuie să înapoiez tricoul cu numărul 7 al echipei noastre naționale”, a declarat el, referindu-se la numărul devenit emblematic.