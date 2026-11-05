S-a stins chiar de ziua lui, după ce a dansat pe „Stayin' Alive”. Povestea bărbatului de 97 de ani a stârnit un val de reacții

Vestea morții unui bărbat de 97 de ani din SUA chiar în timpul propriei aniversări, la doar câteva momente după ce dansase pe melodia „Stayin' Alive”, a trupei Bee Gees, a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare.

O prietenă a sărbătoritului, Eden Malinoff, din Los Angeles, California, a publicat la începutul acestei săptămâni pe TikTok un videoclip cu tortul pe care îl pregătise pentru petrecerea de 97 de ani a vecinului său, Vito, relatează DailyMail. Cea care îl filmase pe sărbătorit dansând a dezvăluit că petrecerea s-a încheiat în mod tragic, după ce Vito a murit subit, în mijlocul evenimentului, chiar în fața invitaților. Povestea sa a atras atenția oamenilor din întreaga lume. Vito organizase, săptămâna trecută, o petrecere pentru a-și sărbători împlinirea vârstei de 97 de ani și îi ceruse lui Eden Malinoff să pregătească un tort pentru eveniment. Recomandări Video Momentul în care un tânăr din Timișoara, care ar fi consumat droguri, a ...

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Domnul Vito s-a stins din viață în timpul petrecerii sale, de 97 de ani Malinoff a dezvăluit apoi că, „din păcate, seara nu s-a încheiat așa cum era de așteptat”. „Vito a avut o plecare spectaculoasă”, a continuat ea. „Dacă ar fi putut alege cum să plece din această lume, probabil că așa ar fi făcut-o. Era înconjurat de oameni pe care îi iubea, sărbătoream viața lui lungă și frumoasă, iar eu sunt pur și simplu recunoscătoare că am avut ocazia să fac parte din acel moment.” Ea a inclus și un videoclip în care Vito dansează la petrecere pe melodia „Stayin' Alive”, a trupei Bee Gees, precum și imagini în care îi oferă tortul. „Odihnească-se în pace o adevărată legendă”, a scris ea în descrierea videoclipului. Clipul a devenit imediat viral, adunând peste opt milioane de vizualizări în doar câteva zile și transformându-l pe bărbatul de 97 de ani într-o senzație pe rețelele sociale.

Videoclipul viral a stârnit multe reacții, în comentarii Unii utilizatori și-au exprimat uimirea față de circumstanțele în care a murit, în timp ce alții l-au numit „iconic” și au făcut glume pe seama întâmplării. „Stai puțin, să mori chiar la petrecerea ta aniversară e, într-un fel, tare”, a scris cineva în comentarii. „Ei bine... cred că a fost sufletul petrecerii, atât la viață, cât și la moarte”, a comentat o a treia persoană. Un alt comentariu spunea: „Vito s-a asigurat că va fi o petrecere pe care nu o veți uita niciodată.” Unii oameni, însă, nu au apreciat atitudinea aparent „nonșalantă” a lui Malinoff față de moartea bărbatului și au criticat-o. „De ce ești atât de nepăsătoare când vorbești despre faptul că omul a murit chiar în fața ta?”, a întrebat un utilizator. Ea a răspuns: „Credem că Vito era pregătit să plece. A avut o viață atât de lungă, iar moartea lui a fost la fel de emblematică precum fusese el.” „Să folosești moartea unui om pentru publicitate este un nou nivel de josnicie în capitalism”, a comentat altcineva. „Felul acesta complet lipsit de sensibilitate de a povesti întâmplarea este de-a dreptul distopic, sincer”, a scris un alt utilizator. „Nu poate fi adevărat. Cum poți să vorbești atât de degajat despre faptul că prietenul tău a murit în fața ta?”, s-a întrebat o altă persoană. Într-un alt comentariu, Malinoff a clarificat că Vito a murit într-adevăr „la petrecere, chiar în fața ei”. Un alt prieten al lui Vito a confirmat, de asemenea, decesul acestuia. „Sunt cel mai bun prieten al lui Vito. A murit în acea seară, înconjurat de cei mai buni prieteni ai săi, la scurt timp după ce i-am cântat «La mulți ani»”, a scris acesta. „Apucase să danseze puțin chiar înainte. A fost o petrecere aniversară extraordinară. Avea unele probleme medicale, dar nu știam cât de grave erau, iar el a murit liniștit, în timp ce muzica lui preferată răsuna în fundal. Odihnește-te în pace, legendă!”, a spus prietenul sărbătoritul.

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