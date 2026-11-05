Cristiano Ronaldo s-a retras din naționala Portugaliei. „A venit ziua în care trebuie să înapoiez tricoul cu numărul 7”

Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea din fotbalul internațional, după o carieră record în tricoul naționalei Portugaliei, potrivit CNN.

La 41 de ani, atacantul părăseşte Seleçao după mai bine de două decenii petrecute apărând culorile ţării sale, conform News.ro.

Fotbalistul a făcut anunțul joi, printr-un videoclip amplu publicat pe Instagram, în care le-a citit suporterilor o scrisoare.

„A venit ziua în care trebuie să înapoiez tricoul cu numărul 7 al echipei noastre naționale”, a declarat el, referindu-se la numărul devenit emblematic.

„Nu am crezut niciodată că mi-a aparținut doar mie. Însă, timp de 23 de ani, am avut privilegiul și responsabilitatea de a-l purta.”