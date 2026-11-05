Cristiano Ronaldo s-a retras din naționala Portugaliei. „A venit ziua în care trebuie să înapoiez tricoul cu numărul 7”

Stiri Sport
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Unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie a făcut anunțul care îi va întrista pe milioane de suporteri. La 41 de ani, Cristiano Ronaldo a decis să se retragă din fotbalul internațional, după 23 de ani în care a purtat tricoul Portugaliei.

autor
Ines Paris

Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea din fotbalul internațional, după o carieră record în tricoul naționalei Portugaliei, potrivit CNN.

La 41 de ani, atacantul părăseşte Seleçao după mai bine de două decenii petrecute apărând culorile ţării sale, conform News.ro.

Fotbalistul a făcut anunțul joi, printr-un videoclip amplu publicat pe Instagram, în care le-a citit suporterilor o scrisoare.

„A venit ziua în care trebuie să înapoiez tricoul cu numărul 7 al echipei noastre naționale”, a declarat el, referindu-se la numărul devenit emblematic.

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„Nu am crezut niciodată că mi-a aparținut doar mie. Însă, timp de 23 de ani, am avut privilegiul și responsabilitatea de a-l purta.”

Această decizie survine pe fondul unor tensiuni cu echipa naţională, apărute în timpul ultimei perioade de meciuri din Liga Naţiunilor.

Fostul jucător al Real Madrid, care a devenit cel mai bun marcator din istoria Portugaliei, a ales în cele din urmă să închidă acest capitol.

Cristiano Ronaldo a jucat de un număr record de 234 de ori pentru naționala Portugaliei și a marcat un număr record de 146 de goluri internaționale.

Cu 146 de goluri marcate în 234 de meciuri, Ronaldo se retrage din scena internaţională cu un palmares excepţional.

El a intrat în istoria echipei naţionale a Braziliei, în special prin câştigarea Euro 2016 şi a Ligii Naţiunilor în 2019.

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Sursa: CNN News.ro

Etichete: cristiano ronaldo, fotbal, retragere, Portugalia,

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