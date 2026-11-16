Cristiano Ronaldo s-a retras de la echipa națională, dar continuă să stârnească multă vâlvă în jurul acestei echipe. După înfrângerea cu 4-1 suferită sâmbătă de Selecao în fața Danemarcei, mama câștigătorului a cinci Baloane de Aur i-a criticat dur pe jucători și pe selecționerul Jorge Jesus, mergând până acolo încât a declarat că s-a bucurat de înfrângerea usturătoare suferită de Portugalia, potrivit Agerpres.

În cadrul unui eveniment organizat de asociația „Leii Portugaliei”, mama lui CR7, de care acesta este extrem de apropiat, a reacționat agresiv în fața mulțimii de camere de filmat și jurnaliști veniți să o întrebe despre starea de spirit a fiului ei. Acesta s-a arătat relativ discret de când a anunțat, pe rețelele de socializare, că își încheie parcursul în naționala Portugaliei.

„El e trist. Și-ar fi dorit ca lucrurile să iasă altfel. E trist pentru că l-au înșelat. Și eu sunt tristă”, a spus inițial Dolores Aveiro. Ea nu a apreciat omagiul adus sâmbătă fiului său, înainte de meciul dintre Portugalia și Danemarca, disputat la Braga.

„Nu mi-a plăcut, pentru că omagiul ar fi trebuit să aibă loc cu el, nu fără el. Adevăratul omagiu va fi organizat de Sporting (Lisabona)”, a afirmat Dolores Aveiro.

Ei i-a plăcut mult mai mult meciul care a urmat, în care Selecao a fost învinsă categoric de echipa daneză (4-1). „A fost o înfrângere și au meritat-o”, a declarat ea. „Mă bucur că Portugalia a pierdut. Nu au arătat niciun respect față de Cristiano.”

Mama celui mai mare jucător din istoria țării nu a menajat pe nimeni. Nici măcar pe coechipierii fostului star de la Real Madrid: „Niciunul dintre ei nu l-a respectat”. Iar când a fost întrebată despre natura relației dintre Cristiano Ronaldo și selecționerul naționalei, Jorge Jesus, Dolores Aveiro nu a lăsat loc de prea multe interpretări: „E la fel ca relația pe care o am cu voi” – cu alte cuvinte, inexistentă.