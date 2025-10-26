Cristiano Ronaldo a înscris golul său cu numărul 950. Cum arată reușita starului portughez | VIDEO

Stiri Sport
26-10-2025 | 12:32
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a marcat, sâmbătă, în minutul 88 al meciului câştigat de Al-Nassr, scor 2-0, cu Al-Hazem, în etapa a 6-a a Saudi Pro League. Atacantul portughez a înscris al 950-lea gol al carierei sale.

autor
Cristian Anton

Un pas înainte în încercarea sa, care pare acum inevitabilă, de a atinge pragul simbolic de 1.000 de goluri.

De la începutul sezonului în campionatul saudit, el a marcat deja 6 goluri în tot atâtea meciuri. Dacă înscrie în mod regulat la club, el este la fel de eficient şi în selecţia naţională.

A devenit și cel mai buin marcator din istoria calificărilor la Cupa Mondială

În ultima etapă internaţională cu Portugalia, el a doborât un nou record, devenind cel mai bun marcator din istoria calificărilor la Cupa Mondială.

Citește și
donald trump cristiano ronaldo
Cristiano Ronaldo s-a declarat fanul lui Donald Trump. Ce i-a oferit președintelui SUA

Cu excepţia echipei Sporting Portugal, unde a disputat doar aproximativ treizeci de meciuri, câştigătorul a cinci Balonuri de Aur a marcat cel puţin 100 de goluri în fiecare dintre cluburile în care a jucat.

FCSB-Aberdeen, rezumatul meciului

Sursa: News.ro

Etichete: cristiano ronaldo, gol, cariera,

Dată publicare: 26-10-2025 12:32

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a lăsat de sport și face o avere pe internet: ”Nu e atât de greu”
GALERIE FOTO S-a lăsat de sport și face o avere pe internet: ”Nu e atât de greu”
Citește și...
Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător de fotbal miliardar din lume. Celebrul sportiv a abandonat şcoala la 14 ani
Stiri Sport
Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător de fotbal miliardar din lume. Celebrul sportiv a abandonat şcoala la 14 ani

Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător de fotbal miliardar, datorită unei cariere care a fost marcată de o serie de premiere remarcabile: de la transferul record la Real Madrid până la numărul record de goluri marcate în competiţii.

Cristiano Ronaldo s-a declarat fanul lui Donald Trump. Ce i-a oferit președintelui SUA
Stiri Sport
Cristiano Ronaldo s-a declarat fanul lui Donald Trump. Ce i-a oferit președintelui SUA

Cristiano Ronaldo s-a declarat fanul lui Donald Trump și i-a trimis președintelui american un tricou cu autograful său, alături de un mesaj măgulitor.

 

Reacția virală a lui Cristiano Ronaldo după câştigarea Ligii Naţiunilor: „Nimic nu este mai bun
Stiri Sport
Reacția virală a lui Cristiano Ronaldo după câştigarea Ligii Naţiunilor: „Nimic nu este mai bun". FOTO & VIDEO

Căpitanul naţionalei Portugaliei, Cristiano Ronaldo, a plâns de bucurie după ce echipa sa a câştigat duminică al doilea trofeu al Ligii Naţiunilor, relatează Reuters.

Cristiano Ronaldo dă de înţeles că va părăsi Al-Nassr. Postarea enigmatică a starului portughez
Stiri Sport
Cristiano Ronaldo dă de înţeles că va părăsi Al-Nassr. Postarea enigmatică a starului portughez

Cristiano Ronaldo a dat de înţeles că îşi va părăsi clubul Al-Nassr într-un mesaj enigmatic. „Acest capitol este încheiat. Povestea? Încă se scrie”, a scris starul portughez.

Lionel Messi a fost desemnat „cel mai bun jucător din toate timpurile”. Pe ce loc se află Cristiano Ronaldo
Stiri Sport
Lionel Messi a fost desemnat „cel mai bun jucător din toate timpurile”. Pe ce loc se află Cristiano Ronaldo

Argentinianul Lionel Messi a fost desemnat "cel mai bun jucător din toate timpurile" de către Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), care a dat publicităţii un clasament al celor mai buni 10 fotbalişti din istorie.

Recomandări
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri
Stiri actuale
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri

Este zi de sărbătoare în Capitală. Astăzi, în sunetul celui mai mare clopot din lume, se sfințește pictura Catedralei Naționale.

Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO
Stiri actuale
Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO

Donald Trump a sosit duminică în Malaezia pentru summitul ASEAN, unde va superviza semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda și Cambodgia.

Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie
Stiri Diverse
Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de mir, este prăznuit pe 26 octombrie și marchează, potrivit tradiției populare, începutul iernii și sfârșitul toamnei.

Top citite
1 Horoscop saptamanal
Shutterstock
Stiri Diverse
Patru zodii care au oportunități financiare în săptămâna 27 octombrie-2 noiembrie 2025
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 26 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se lasă purtată de o poveste de dragoste
3 Focul lui Sumedru
Imagine generată de AI prin Reve.Art
Stiri Diverse
Focul lui Sumedru – tradiția care luminează nopțile de toamnă în satele românești. Gestul care astăzi îți va aduce noroc
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 26 Octombrie 2025

02:15:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 26 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28