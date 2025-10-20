Cristiano Ronaldo Junior calcă pe urmele tatălui său. A fost convocat la naționala U16 a Portugaliei

Cristiano Ronaldo Junior calcă pe urmele tatălui său. Fiul lui Cristiano Ronaldo tocmai a fost convocat pentru prima dată la echipa U16 a Portugaliei, la câteva luni după debutul său la U15.

Cristiano Ronaldo Junior şi noii săi coechipieri vor disputa un turneu amical în Turcia, între 27 octombrie şi 5 noiembrie, unde vor înfrunta Anglia, Ţara Galilor şi Turcia.

La 15 ani, fiul cvintuplului câştigător al Balonului de Aur evoluează la Al Nassr, în Arabia Saudită, la fel ca şi tatăl său.

Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător de fotbal miliardar din lume

Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător de fotbal miliardar, datorită unei cariere care a fost marcată de o serie de premiere remarcabile: de la transferul record la Real Madrid până la numărul record de goluri marcate în competiţii.

În cei peste douăzeci de ani petrecuţi la unele dintre cele mai mari cluburi din Europa, printre care Manchester United şi Juventus, portughezul în vârstă de 40 de ani nu s-a sfiit să profite de faima sa prin contracte profitabile cu firme precum Armani şi Nike, notează Bloomberg, potrivit News.ro.

Dar abia acum, spre finalul carierei sale de jucător, a fost catapultat în topul celor mai bogaţi sportivi, semnând în iunie o prelungire a contractului cu echipa saudită Al-Nassr, în valoare de peste 400 de milioane de dolari.

