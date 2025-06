Reacția virală a lui Cristiano Ronaldo după câştigarea Ligii Naţiunilor: „Nimic nu este mai bun". FOTO & VIDEO

Cel de-al 138-lea gol pentru naţională al lui Ronaldo în a doua repriză a dus finala la lovituri de departajare, după un 2-2 cu Spania, cu atacantul de 40 de ani înlocuit privind de pe margine cum Portugalia a marcat toate cele cinci lovituri de departajare pentru a câştiga trofeul.

Triumful, care l-a făcut pe câştigătorul de cinci ori al Ligii Campionilor să plângă, a fost al treilea al lui Ronaldo pe scena internaţională, alături de medaliile sale de câştigător al Campionatului European din 2016 şi al Ligii Naţiunilor din 2019.

Bucuria victoriei, împărtășită cu familia

„Ce bucurie”, a declarat Ronaldo la Sport TV. "În primul rând pentru această generaţie, care a meritat un titlu de această amploare, pentru familiile noastre. Copiii mei au venit aici, soţia mea, fratele meu, prietenii mei. Să câştigi pentru Portugalia este întotdeauna special. Am multe titluri cu cluburile, dar nimic nu este mai bun decât să câştigi pentru Portugalia. Sunt lacrimi. E datoria făcută şi este multă bucurie". "Când vorbeşti despre Portugalia este întotdeauna un sentiment special. Să fii căpitanul acestei generaţii este o mândrie. Câştigarea unui titlu este întotdeauna apogeul într-o echipă naţională." Viitorul lui Ronaldo rămâne incert. El a declarat săptămâna trecută că nu intenţionează să joace la Cupa Mondială a Cluburilor din Statele Unite, care începe la sfârşitul acestei luni, în ciuda faptului că este curtat de cluburile care participă la turneul cu 32 de echipe. Atacantul lui Al-Nassr a declarat că are mai multe oferte de la alte echipe pentru a juca în SUA, în timp ce directorul sportiv al echipei sale, Fernando Hierro, a declarat luna trecută că negociază cu Ronaldo o prelungire a contractului, dar se confruntă cu concurenţa cluburilor dornice să îl semneze pe câştigătorul de cinci ori al Balonului de Aur.Deocamdată, însă, el se concentrează doar pe sărbătorirea ultimului său triumf, după ce a jucat în finală accidentat. „Este frumos”, a adăugat el. "Este pentru naţiunea noastră. Suntem un popor mic, dar cu o ambiţie foarte mare. Viitorul este pe termen scurt. Acum este momentul să mă odihnesc bine. Am avut accidentarea şi asta a fost maximum, maximum ... Am forţat, pentru că pentru echipa naţională trebuie să forţezi".

