Discuțiile, care au fost informale și preliminare, au loc pe fondul îngrijorărilor tot mai mari ale SUA privind programul de arme nucleare al Chinei, aflat într-o expansiune rapidă, și după ce ultimul acord de control al armamentului rămas în vigoare între Statele Unite și Rusia a expirat anul trecut. Eforturile pentru stabilirea unui acord trilateral au început în timpul primului mandat al lui Trump, însă nu s-au înregistrat progrese concrete, iar negocierile oficiale privind un nou acord nu au început, China și Rusia ignorând în mare parte demersurile substanțiale ale SUA în această direcție, informează CNN.

Ideea unor vizite reciproce a fost ridicată inițial de partea chineză în timpul întâlnirilor cu oficialii americani din acest an, a declarat o sursă, oferind un indiciu că Beijingul ar putea fi deschis unor măsuri de consolidare a încrederii care ar putea pregăti terenul pentru un acord mai amplu. Au fost discutate vizite la laboratoarele naționale ale Departamentului Energiei din SUA și la facilitățile echivalente din China, iar Statele Unite ar fi deschise și discuțiilor privind vizite la siturile de testare nucleară, a precizat sursa.

Discuțiile pe tema nucleară dintre oficialii americani și chinezi, la nivel tehnic, au avut loc până acum în acest an în principal în marja reuniunilor celor cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, cunoscuți drept P5, potrivit surselor.

Conceptul de a permite vizite la instalațiile nucleare ar putea contribui la eforturile Statelor Unite de a implica China în discuții privind stabilitatea strategică și ar putea reprezenta o bază pentru un acord trilateral. China rămâne însă fermă în poziția sa că nu va participa la discuții care ar putea limita dezvoltarea arsenalului său nuclear. SUA dispun în prezent de un arsenal nuclear mult mai mare, de aproximativ 5.000 de focoase nucleare în total, în timp ce China are aproximativ 600. Beijingul își extinde însă infrastructura pentru arme nucleare și se estimează că ar putea produce alte câteva sute de focoase în următorul deceniu.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a redirecționat întrebările către Casa Albă, care nu a oferit un comentariu. CNN a solicitat un punct de vedere și Ambasadei Chinei la Washington. Joia trecută, China și-a început vacanța de o săptămână cu ocazia Zilei Naționale, perioadă în care toate instituțiile guvernamentale sunt închise.

Paul Dean, care a ocupat anterior funcția de secretar de stat adjunct interimar și a coordonat eforturile SUA în domeniul controlului armamentului, a declarat pentru CNN că administrația trebuie să abordeze orice negociere nucleară cu China „cu ochii larg deschiși”, dar a apreciat că vizitele reciproce ar reprezenta „o măsură extrem de valoroasă pentru consolidarea încrederii”, care ar putea crea baza informațională și diplomatică pentru noi demersuri de reducere a riscului nuclear între cele două țări.

„Este o perioadă foarte periculoasă și există foarte puține mecanisme de protecție în relația nucleară dintre SUA și China”, a declarat Dean, în prezent vicepreședinte al organizației nonprofit Nuclear Threat Initiative.

Președintele Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru negocieri trilaterale privind controlul armamentului între Statele Unite, Rusia și China atunci când s-a întâlnit luna trecută cu liderul chinez Xi Jinping, însă cei doi nu au discutat în timpul întâlnirii despre posibilitatea unor vizite la instalațiile nucleare, a declarat un oficial american.

Xi nu a lăsat deschisă posibilitatea unor discuții privind un acord trilateral, invocând faptul că arsenalele nucleare ale Statelor Unite și Rusiei sunt mai mari decât cel al Chinei – un argument pe care oficialii chinezi l-au folosit în mod repetat pentru a evita discuțiile care ar putea conduce la limitarea arsenalului nuclear al Beijingului înainte ca acesta să ajungă la un nivel comparabil cu cel al SUA, a adăugat oficialul.