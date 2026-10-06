El se arată convins că, dacă în contabilitatea partidului ar fi fost donaţii din Rusia sau cheltuieli suspecte, acestea ar fi fost identificate în timpul controalelor făcute de instituţiile statului.

”Aşteptăm pe toată lumea să vină în control, pentru că anul trecut am avut, din 12 luni, 11 la sediul nostru blocat un etaj întreg de Autoritatea Electorală Permanentă şi Curtea de Conturi. La cât de demonizaţi suntem, vă daţi seama că, dacă ne scăpa o singură donaţie din astea, de inventează ei, din Rusia, vedeau tot, sau o singură chestiune necheltuită corespunzător. Toate datele sunt publice”, a afirmat George Simion la TVR 1, marţi seară.

El a reafirmat că doreşte eliminarea subvenţiei de la buget pentru partidele politice.

”Noi vrem ca partidele politice să nu mai primească bani de la bugetul de stat şi în rest, tot ce îi cheltuim este publicat în Monitorul Oficial”, a adăugat George Simion.