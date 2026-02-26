Tranzacţia a fost realizată prin intermediul CR7 Sports Investments, o nouă filială a CR7 SA, compania prin care atacantul îşi gestionează activităţile şi investiţiile.

„De mult timp am ambiţia de a contribui la fotbalul din afara terenurilor. UD Almería este un club spaniol cu fundaţii solide şi un potenţial evident de creştere. Doresc să colaborez cu echipa de conducere pentru a o însoţi în noua sa fază de dezvoltare”, a declarat Cristiano Ronaldo, într-un comunicat.

Cristiano Ronaldo a cumpărat și 15% din clubul la care evoluează, Al-Nassr

Preşedintele clubului Almería, Mohamed Al Khereiji, şi-a exprimat satisfacţia în urma investiţiei lui Ronaldo. „Este considerat cel mai bun pe teren, cunoaşte perfect campionatele spaniole şi înţelege potenţialul a ceea ce construim aici, atât la nivelul echipei principale, cât şi al centrului de formare”, a declarat acesta.

Atacantul în vârstă de 41 de ani nu este la prima sa încercare ca antreprenor şi investitor. În cadrul prelungirii contractului său cu Al-Nassr, Ronaldo a achiziţionat 15% din clubul saudit. „CR7 Sports Investments va servi drept platformă pentru evaluarea şi concretizarea oportunităţilor strategice în sectorul sportului profesionist”, se arată în comunicatul oficial al jucătorului.