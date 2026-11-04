„Ştim ce calităţi avem şi am identificat anumite aspecte pe care trebuia să le îmbunătăţim, pe care le-am pus în practică pe teren. În ansamblu, am evoluat bine în acest sezon, dar astăzi am fost deosebit de bine organizaţi pe un stadion dificil. Discutăm mereu lucrurile, indiferent dacă rezultatele sunt bune sau rele, pentru a învăţa din greşelile noastre şi a stabili ce trebuie să facem altfel. Poate că acum am înţeles unde greşeam", a spus Chivu, potrivit site-ului oficial al clubului Inter, citează News.ro.

„Fotbalul nu merge întotdeauna conform planului”

„Toată lumea de la Inter, de la jucători şi staff-ul tehnic până la clubul însuşi, ştie cât de bun este acest grup şi cât de mult a făcut de-a lungul anilor pentru a duce Interul la cel mai înalt nivel. Nu ne-am îndoit niciodată de asta. Constanţa aduce rezultate, încredere şi convingere, iar asta încercăm să găsim în acest moment. Acest meci ne oferă multă încredere şi un punct de plecare pe care să construim. Fotbalul nu merge întotdeauna conform planului, dar trebuie să reacţionezi, să faci schimbările potrivite şi să găseşti o cale de a reveni pe drumul cel bun", a adăugat tehnicianul.

Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, marţi seară, în deplasare, cu scorul de 3-0, echipa Feyenoord, în etapa a patra a grupei principale a Ligii Campionilor.