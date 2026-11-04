„Preşedintele Trump rămâne în funcţie şi sperăm sincer că îşi va continua eforturile în favoarea păcii”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, citat de presa pro-Kremlin, relatează News.ro.

În urma încheierii votului de la jumătatea mandatului în Statele Unite, democrații preiau controlul deplin asupra Congresului, grație victoriilor obținute în state cu tradiție republicană puternică. Rezultatele îl afectează direct și pe Donald Trump.

Reacții din străinătate la rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului

Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat că rezultatul reprezintă un semn că valul extremei drepte de pe ambele maluri ale Atlanticului „se prăbușește”. Alegătorii americani au respins politici care „nu fac decât să sărăcească populația”, precum și ura, sexismul și negarea schimbărilor climatice, a afirmat acesta, potrivit Sky News.

Între timp, președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a spus că rezultatele vor „deschide o nouă eră în relațiile internaționale”. „Poporul american și-a făcut auzită vocea”, a declarat Ramaphosa.

Premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, a descris rezultatul drept „un semnal politic puternic privind posibilitatea unei schimbări de direcție în rândul alegătorilor americani”.

„În politica americană încep să se facă auzite voci care sunt mai apropiate de noi decât pozițiile susținute de președinte și de administrația sa”, a spus acesta.

Iar președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a scris pe X că rezultatul arată că cetățenii americani votează „NU RĂZBOIULUI”.

Wall Street își revine după ce Trump a acceptat rezultatele din „midterms”

După pierderi semnificative înregistrate la deschidere, contractele futures pe indicii bursieri americani au înregistrat o creștere în această dimineață.

Investitorii analizează ce ar putea însemna pentru piață, pentru cheltuielile în domeniul inteligenței artificiale și pentru reglementare o victorie zdrobitoare a Partidului Democrat la alegerile de la jumătatea mandatului.

Însă pierderile au fost compensate și după ce Donald Trump a declarat că acceptă rezultatele alegerilor și a recunoscut rolul pe care l-a jucat războiul său cu Iranul în producerea acestor pierderi.

Contractele futures pe Nasdaq-11 au scăzut cu până la 2,4%, iar cele pe S&P 500 cu 1,4%, înainte ca ambele să-și recupereze pierderile, scrie Sky News.