Dacă toate etapele vor fi parcurse la timp, țara ar putea deveni membră a UE în 2028, potrivit Comisiei Europene.

În raportul anual privind politica de extindere, Comisia Europeană arată că Uniunea se apropie de un moment important: pentru prima dată după 2011, când au fost încheiate negocierile de aderare cu Croația, un alt stat candidat ar putea finaliza acest proces.

Executivul european consideră că Muntenegru ar putea încheia negocierile până la sfârșitul anului 2026. Progresul este pus pe seama eforturilor autorităților de la Podgorica de a avansa în procesul de integrare europeană și de a pune în aplicare reformele necesare aderării.

Ce urmează după încheierea negocierilor

După finalizarea negocierilor, ar urma să fie semnat tratatul de aderare, pentru care Comisia Europeană indică luna iunie 2027. Documentul va trebui apoi ratificat de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, potrivit Agerpres.

Dacă procedurile vor decurge conform calendarului estimat, Muntenegru ar putea adera efectiv la Uniunea Europeană în 2028.