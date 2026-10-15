Mai multe echipaje de poliție au ajuns la fața locului, iar agenții au început să discute cu adolescenții. La mijloc era o fată.

Incidentul s-a petrecut puțin după ora nouă, la Liceul Tehnologic Special din Baia Mare. Potrivit directoarei, în pauză doi elevi în vârstă de 16 ani au intrat în conflict, iar unul dintre ei a trecut la amenințări.

Nicoleta Covaci, directoare Liceul Tehnologic Special Baia Mare: „Elevii au auzit cuvântul «cuțit». Evident că am dat importanță spuselor lor. E normal să ne interesăm de ce se întâmplă cu elevii noștri. A fost apelat, repet, numărul 112.”

Polițiștii au descoperit că era vorba despre o brichetă

Când au ajuns polițiștii și au discutat cu fiecare în parte, și-au dat seama că, de fapt, unul dintre cei implicați ar fi vrut doar să-l sperie pe celălalt și ar fi folosit o brichetă.

Paula Oarga Pușcaș, purtător de cuvânt IPJ Maramureș: „Că doi elevi din clasa a IX-a, pe fondul unor neînțelegeri, și-ar fi adresat cuvinte și expresii jignitoare, fără a fi utilizată vreo categorie de armă sau alte obiecte.”

Ioan Munteanu, șef ISJ Maramureș: „A fost o ceartă între o fetiță și doi băieți. Înainte, unul dintre băieți a fost prietenul ei, iar în momentul de față s-au despărțit și fata îl are pe celălalt ca și prieten. Și atunci, unul dintre cei doi băieți a făcut o amenințare. A zis că are la el un cuțit, dar, de fapt, nu era un cuțit, era o brichetă.”

Cei doi elevi au fost amendați cu 200 de lei, fiecare. Părinții lor au fost chemați la școală.