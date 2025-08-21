Cine transmite Aberdeen – FCSB. Cum poți vedea live online în România meciul din play-off-ul Europa League

21-08-2025 | 17:30
Aberdeen-fcsb

Partida Aberdeen - FCSB din play-off-ul Europa League va fi transmisă exclusiv pe VOYO, platforma de streaming online. Meciul este programat joi seara, 21 august 2024, de la ora 21:45 (ora României), pe stadionul "Pittodrie" din Aberdeen.  

Cum poți vedea meciul Aberdeen - FCSB din play-off-ul EUropa League:

  • Platformă: VOYO (streaming online)
  • Ora: 21:45
  • Data: Joi, 21 august 2024
  • Stadion: Pittodrie Stadium, Aberdeen (21.000 locuri)

Publicul va avea parte și de o emisiune specială, difuzată înainte și după duelul din Scoția, tot pe VOYO.

Contextul meciului Aberdeen - FCSB

FCSB s-a calificat în play-off-ul UEFA Europa League după ce a trecut de campioana din Kosovo, Drita, cu scorul general de 6-3. Roș-albaștrii au picat în play-off cu echipa scoțiană Aberdeen, iar prima manșă va avea loc pe "Pittodrie".

Confruntarea va avea o încărcătură uriașă pentru echipa pregătită de Elias Charalambous, mai ales că se anunță un sold-out pe stadionul scoțienilor. Chiar și Sir Alex Ferguson și-a anunțat prezența la meci, conform televiziunilor din Scoția.

fcsb Shkendija
Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. Duelul este LIVE pe VOYO, astăzi, de la ora 21:45. Lotul „roș-albaștrilor”

Cine este Aberdeen

Aberdeen a încheiat pe locul 5 în ultima ediție din campionatul Scoției, sub marile rivale Celtic și Rangers. Echipa antrenată de suedezul Jimmy Thelin s-a calificat direct în play-off-ul Europa League datorită câștigării Cupei Scoției în urma unei finale cu Celtic (1-1, 4-3 după lovituri de departajare).

Informații despre Aberdeen:

  • Fondat: 1903
  • Valoarea lotului: 18,7 milioane euro (Transfermarkt)
  • Cel mai valoros jucător: Topi Keskinen (extremă stânga, 22 ani)
  • Ultima performanță: Câștigătoarea Cupei Scoției (primul trofeu după 11 ani)
  • Palmaresul istoric: Cupa Cupelor (1983), Supercupa Europei (1984), 4 titluri naționale

Clubul scoțian a avut perioada de glorie în anii '80, sub comanda lui Sir Alex Ferguson, când a cucerit trofeele europene importante.

Programul dublei Aberdeen - FCSB

  • Aberdeen - FCSB: Joi, 21 august, ora 21:45 (Pittodrie Stadium)
  • FCSB - Aberdeen: Miercuri, 28 august, ora 21:30 (Arena Națională)

Urmărește live meciul Aberdeen - FCSB pe VOYO și află dacă campioana României va reuși să se califice în grupele Europa League sau va retrograda în Conference League!

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Scotia, meci, fcsb, europa league

Dată publicare: 21-08-2025 17:19

