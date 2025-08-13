FC Drita - FCSB, în Europa League. „Roș-albaștrii” joacă, la Kosovo, meciul calificării, joi, de la 21:00, LIVE pe VOYO

FCSB va juca, joi (14 august), cu FC Drita, în manșa secundă din turul 3 preliminar al Europa League, după ce, în tur, „roș-albaștrii” s-au impus dramatic cu 3-2. Meciul de la Pristina va fi transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO , de la ora 21:00.

Primul meci dintre cele două echipe a oferit publicului un adevărat spectacol fotbalistic. FCSB a intrat pe teren cu determinare și a reușit să se impună într-un duel echilibrat, presărat cu faze spectaculoase și răsturnări de situație. Golurile și atmosfera de pe Arena Națională au ținut fanii cu sufletul la gură până la ultimul fluier.

Acum, atenția se mută în Kosovo, unde FCSB trebuie să gestioneze avantajul fragil pentru a obține calificarea.

FCSB, fără Alibec și Radunovic

Returul Drita – FCSB promite să fie la fel de intens ca partida tur. Drita va beneficia de avantajul terenului propriu și al suporterilor din tribune, iar presiunea va fi uriașă pentru ambele echipe. FCSB, echipă cu ambiții mari pe plan european, își dorește să continue parcursul european și să aducă bucurie fanilor din România.

Dacă va reuși să treacă de campioana din Kosovo, echipa lui Gigi Becali își va asigura cel puțin prezența în faza principală din Conference League în acest sezon.

FCSB a plecat spre Kosovo, dar fără doi jucători importanți. Risto Radunovic și Denis Alibec vor lipsi de la această partidă.

Dacă este eliminată de Drita, FCSB coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia), potrivit Sport.ro.

Lotul lui FCSB pentru returul cu Drita:

Portari: Lukas Zima, Ștefan Târnovanu

Fundași: Valentin Crețu, Alexandru Pantea, Daniel Graovac, Siyabonga Ngezana, Mihai Popescu, David Kiki

Mijlocași: Baba Alhassan, Adrian Șut, Vlad Chiricheș, Juri Cisotti, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Darius Olaru, Mihai Toma

Atacanți: David Miculescu, Dennis Politic, Octavian Popescu, Alexandru Stoian, Daniel Bîrligea

Ce oferă VOYO fanilor

Toți iubitorii fotbalului vor putea urmări partida numai pe VOYO, joi, începând cu ora 21:00. Accesul la transmisiune este disponibil prin abonament, iar platforma oferă posibilitatea de a viziona meciul live, de oriunde, pe telefon, tabletă, laptop sau smart TV.

Pe lângă transmisiunea integrală a meciului, VOYO le oferă fanilor și ocazia de a urmări reacții, analize și interviuri după partidă, pentru a înțelege mai bine miza și desfășurarea jocului.

Nu rata șansa de a trăi emoțiile unui meci decisiv pentru fotbalul românesc! Joi seară, de la 21:00, Drita – FCSB se vede doar pe VOYO – platforma unde fotbalul de calitate se joacă live.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













