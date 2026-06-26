Echipa de fotbal Manchester City a ajuns la un acord cu rivala Nottingham Forest pentru transferul mijlocaşului englez Elliot Anderson la gruparea de pe Ethiad Stadium în schimbul sumei de aproximativ 116 milioane de lire sterline (aproximativ 135 de milioane de euro), anunţă mass-media britanică, citată de EFE.

Acesta este cel mai scump transfer din istoria Premier League, după cel realizat anul trecut de FC Liverpool, care a plătit 125 de milioane de lire (144 de milioane de euro) pentru atacantul suedez Alexander Isak de la Newcastle United.

Alte surse, citate de BBC, susţin că transferul lui Anderson ar valora până la 130 de milioane de lire sterline, ceea ce ar reprezenta un nou record pentru Marea Britanie.

În vârstă de 23 de ani, Anderson se află în prezent cu selecţionata Angliei la Cupa Mondială 2026, unde a fost titular în ambele meciuri din faza grupelor şi a oferit o pasă decisivă în duelul cu Croaţia.

Nottingham l-a luat pe Anderson de la Newcastle în 2024, cu 35 de milioane de lire sterline

La începutul lunii, Manchester City a făcut o ofertă pentru jucător, care a fost respinsă, dar după ce şi-a mărit oferta, Nottingham Forest a fost de acord cu plecarea jucătorului.

În acest sezon, mijlocaşul a fost unul dintre jucătorii esenţiali în evitarea retrogradării "pădurarilor", disputând 38 de meciuri în Premier League (4 goluri şi 4 assist-uri).

Nottingham Forest l-a recrutat pe Anderson în 2024, de la formaţia Newcastle, pentru 35 de milioane de lire sterline.

Deşi a evoluat pentru Scoţia la categoriile inferioare, Elliot Anderson a ales să reprezinte Anglia la nivel de seniori. El a jucat deja 11 meciuri pentru selecţionata Three Lions, cu care îşi doreşte în prezent să devină campion mondial.