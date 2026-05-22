Antrenorul a cucerit 20 de trofee în decurs de zece ani, între care şase titluri în Premier League şi trofeul Ligii Campionilor, transmite AFP.

Tehnicianul catalan de 55 de ani va avea ultima apariţie pe banca „cetăţenilor” duminică, în meciul cu Aston Villa, în ultima etapă din Premier League, înainte de a prelua un rol de „ambasador” pentru City Football Group, din care face parte clubul.

„Nu mă întrebaţi care sunt motivele pentru plecare. Nu există, însă, în interiorul meu, ştiu că este momentul potrivit.”, a declarat Guardiola într-un comunicat publicat de club.

„Sentimentele vor fi eterne, oamenii, amintirile, iubirea pe care o am pentru Manchester City.”, a adăugat el.

Guardiola părăseşte clubul „Blue Sky” cu un an înainte de expirarea contractului, o decizie care a răsuflat în presa britanică la începutul săptămânii, dar care nu a fost confirmată până acum.

Fostul antrenor al echipelor FC Barcelona şi Bayern Munchen a transformat-o pe Manchester City într-o maşină de victorii, cu o identitate de joc impresionantă, care a transformat peisajul fotbalului englez şi european.

În zece ani, Guardiola a câştigat 20 de trofee, dintre care şase în cel mai important campionat de pe glob, Liga Campionilor în 2023, toate premiere pentru clubul din nord-vestul Angliei.

În Premier League, tehnicianul a scris istorie cu mai multe recorduri, cum ar fi cele 100 de puncte câştigate la primul său titlu, în 2018, sau cele patru titluri consecutive, din 2021 până în 2024. El a fost mereu în luptă cu Liverpool, sub comanda germanului Jurgen Klopp, pe care l-a depăşit la un punct în 2019 şi apoi în 2022.

Pentru prima oară, Guardiola nu a reuşit să câştige un titlu două sezoane la rând, după ce anul trecut s-a impus Liverpool, sub comanda lui Arne Slot, iar acum a câştigat Arsenal, condusă de Mikel Arteta. În acest sezon, City a obţinut două trofee, Cupa Angliei şi Cupa Ligii engleze.

Luni este prevăzută o paradă pe străzile din Manchester, care ar urma să se transforme într-un adio pentru Guardiola.

În viitor, Guardiola va „oferi sfaturi tehnice” celor 12 cluburi care fac parte din City Group (Troyes, Girona, Palermo, New York City FC etc) şi va „lucra pe proiecte precise”, a menţionat comunicatul.