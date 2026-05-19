După zece ani lungi şi de succes la conducerea lui Manchester City, Pep Guardiola (deşi are contract până în 2027) urmează să părăsească funcţia de manager.

Vestea a fost dezvăluită luni de ziarul britanic The Athletic. Zvonuri circulau în Anglia de câteva săptămâni.

Ajuns în nordul Angliei în 2016, tacticianul spaniol şi-a impus stilul (după succesele sale cu Barça şi Bayern) şi a transformat Manchester City într-una dintre cele mai bune echipe din ţară. Chiar şi în Europa. Palmaresul său vorbeşte de la sine: 6 titluri în Premier League, 3 Cupe FA, 5 Cupe ale Ligii şi un titlu în Liga Campionilor (în 2023).

După un sezon de coşmar anul trecut, Pep Guardiola a reuşit să îndrepte corabia, câştigând încă două titluri în 2026, ajungând la un total de 20 de trofee cu City.

Întrebarea rămâne: cine va avea sarcina dificilă de a-i succeda? Potrivit The Athletic, italianul Enzo Maresca, fostul antrenor secund al lui Guardiola (şi recent manager al lui Chelsea), este favorit.