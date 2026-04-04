FC Liverpool a fost surclasată pe Etihad Stadium în primul meci din sferturile de finală ale Cupei Angliei. Echipa lui Guardiola a deschis scorul târziu, abia în minutul 39, dintr-un penalty transformat de Haaland. Tot norvegianul a stabilit scorul pauzei, în minutul 45+2, pentru ca după reluare Semenyo să facă 3-0 în minutul 50. Haaland a mai înscris o dată, în minutul 57, iar Salah portarul Trafford a apărat un penalty executat de Salah, în minutul 64.

Manchester City s-a impus cu 4-0 şi s-a calificat în semifinalele Cupei Angliei.