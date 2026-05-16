În timp ce Chelsea Londra încearcă să câștige al nouălea trofeu al Cupei Angliei, Manchester City speră să sărbătorească a opta victorie în cea mai prestigioasă competiție de cupă din fotbalul englez.

Manchester City a stabilit deja un record înainte de această finală. Astfel, trupa pregătită de Pep Guardiola a devenit prima echipă care joacă în patru finale consecutive ale Cupei Angliei.

Ultimele două finale au avut un final amar. Echipa lui Pep Guardiola a fost învinsă cu 1-0 de Crystal Palace în sezonul trecut și a suferit o înfrângere în 2023-24 în fața lui Manchester United, după ce își învinsese rivala în finala din anul precedent.

Nici Chelsea nu este străină de Wembley, aceasta fiind a 17-a finală de FA Cup pentru club. Au câștigat opt și au pierdut opt, dar, la fel ca City, experiențele recente au fost extrem de dezamăgitoare, „Blues” pierzând ultimele trei finale consecutive, scrie Football 365.

În ceea ce privește confruntările directe, Manchester City se mândrește cu un bilanț formidabil în meciurile directe cu Chelsea, rămânând neînvinsă în ultimele 13 întâlniri din toate competițiile (10 victorii, 3 egaluri) de la înfrângerea la limită, cu 1-0, suferită în finala Ligii Campionilor din 2021.

Această serie dominantă include o victorie cu 1-0 în semifinala Cupei Angliei din aprilie 2024, iar cel mai recent, echipa a obținut o victorie ușoară cu 3-0 în Premier League pe Stamford Bridge, cu puțin peste o lună în urmă.