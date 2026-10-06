În mai multe probe analizate în laboratoarele de peste ocean au fost găsite metale grele, pesticide și urme de plastic. Ingerate pe termen lung, le pot face rău necuvântătoarelor. La noi, această hrană este testată după normele stricte, impuse la nivel european. Fluxul este similar verificărilor care se fac pentru alimentele oamenilor. În timp s-au găsit mai multe nereguli, dar produsele au fost retrase imediat.

Hrana pentru animalele de companie vândută în România este testată preponderent în laboratoarele Autorității Sanitar Veterinare. Cele din București se află la Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară.

Marilena Pașa, inginer chimist: „Se testează des, se testează la solicitarea operatorilor în special, pentru că pentru operator este foarte important ca produsul pe care ei îl achiziționează să corespundă cu regulamentele internaționale.”

Există mai multe laboratoare, în funcție de analizele cerute. Aici, de pildă, angajații testau prezența unor bacterii precum salmonella într-o probă de bobițe pentru căței. În alt laborator, se lucra la depistarea metalelor grele. Există și un laborator pentru identificarea pesticidelor, dar și pentru verificarea nutrienților și ingredientelor care apar pe etichetă.

Cristina Dumitrescu, șefa serviciului de chimie și radioactivitate: „Analizăm produsele care sunt pe piață, atât produse românești, cât și produse din Uniunea Europeană, care se verifică prin sondaj.

Reporter: Se întâmplă să găsiți și neconformități sau lucruri care să nu corespundă cu ce declara producătorul sau eticheta?

Cristina Dumitrescu, șefa serviciului de chimie și radioactivitate: Da, există și astfel de situații.”

Testele sunt esențiale pentru că la fel ca noi si animalele se pot îmbolnăvi dacă mâncarea nu corespunde nevoilor lor.

Dr. Alexandru Vițălaru, medic veterinar: „Dacă discutăm despre plumb, impactul major ar putea să fie pe calitatea oxigenării la nivelul sângelui, la nivel de reacții ale sistemului nervocentral, reacții renale prin acumulare în timp. Cadmiul, într-o acumulare în timp, la un nivel peste limitele acceptate, poate duce la o afectare a ultrafiltrării și o afectare renală la pacienții care consumă așa ceva.”

O investigație recentă realizată de Clean Label Project, o organizație non-profit americană, a scos la iveală detalii îngrijorătoare. Reprezentanții asociației au dus în laborator 100 dintre cele mai vândute tipuri de hrană pentru pisici, de la 62 de branduri diferite.

Corespondent Știrile ProTV: „Cele mai importante rezultate au arătat prezența unor metale grele. Plumbul a fost detectat în 99% dintre probe, cadmiul în 96%, iar arsenicul în 94% dintre teste. De altfel, analizele au arătat că hrana uscată conținea de aproximativ trei ori mai mult plumb decât cea umedă. Cercetătorii au găsit, de asemenea, în unele probe reziduuri de pesticide, dar și substanțe chimice asociate plasticului.”

De-a lungul timpului au existat inclusiv procese în instanță.