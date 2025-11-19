Ce scrie presa italiană despre un eventual baraj între Azzurri și România pentru CM 2026: „Echipa nu e spectaculoasă”

Echipa României, alături de Irlanda de Nord, se află printre cei mai accesibili adversari pentru Italia în semifinalele play-off-ului pentru CM 2026, scrie publicația italiană La Gazzetta dello Sport.

Tragerea la sorţi a play-off-ului va avea loc joi, 20 noiembrie, începând cu ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich. Italia, care se află în prima urnă, așteaptă să afle adversarul din urna a patra (Macedonia de Nord, România, Suedia, Irlanda de Nord) pe care îl va întâlni în semifinală. Dacă trece de acest meci, va da peste câștigătoarea unei confruntări între o echipă din urna a doua și una din urna a treia, a scris publicația La Gazzetta dello Sport.

România accede în play-off pentru Cupa Mondială, datorită performanței din Liga Națiunilor. Echipa lui Lucescu pornește din urna a patra și este – alături de Irlanda de Nord – unul dintre adversarii cei mai accesibili pentru Italia în semifinală. România a încheiat grupa H pe locul 3, în spatele Austriei și Bosniei. Patru victorii, o remiză și trei înfrângeri a fost bilanțul echipei în grupă. România nu s-a calificat la turneul final din 1998, mai relatează publicația.

Ce scrie publicația despre selecționerul român

Experiența lui Lucescu poate face întotdeauna diferența, dar această echipă a României nu este deloc una spectaculoasă, scriu jurnaliștii italieni. Antrenorul de 80 de ani a revenit pe bancă în 2024, prima sa experiență la națională fiind în 1981. În aproape 50 de ani de carieră, tehnicianul român a câștigat tot ce se putea: o Cupă UEFA cu Șahtior Donetsk în 2009, opt titluri de campion, șapte cupe și supercupe ucrainene. A fost și de două ori campion al Turciei, cu Galatasaray (2001/2002) și Besiktas (2002/2003)

Fostul atacant al celor de la Parma a semnat în această vară cu PSV Eindhoven. Extremă dreapta născută în 1998, Man nu a fost niciodată un mare golgheter: a adunat 42 de selecții și 10 goluri pentru națională. Totuși, pe teren, poate oricând să fie un pericol.

Sursa: Gazzetta dello Sport

