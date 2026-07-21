Luni, FIFA a numit un procuror specializat în disciplină și deontologie pentru a evalua actele de violență care au izbucnit la fluierul final al meciului, potrivit News.ro.

În timp ce Rodri alerga pentru a sărbători titlul Spaniei, Nahuel Molina l-a lovit cu pumnul în piept, provocând o înghesuială. În timpul acestei altercații, Leandro Paredes l-a apucat violent pe Eric Garcia, înainte de a-l lovi pe Gavi și de a-l arunca la pământ cu ajutorul lui Thiago Almada, sub privirile lui Walter Samuel, un membru al staff-ului.

Roberto Ayala, un alt asistent al selecționerului Lionel Scaloni, a fost surprins în timp ce îi dădea palme lui Dani Olmo. Jucătorii și membrii staff-ului implicați riscă o suspendare, în timp ce Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) ar putea fi, de asemenea, condamnată la o amendă, scrie rmcsport.fr.

Comisia de disciplină are la dispoziție mai multe opțiuni

Comisia de disciplină a FIFA are la dispoziție mai multe opțiuni. Ipoteza unei sancțiuni mai severe este mai probabilă dacă jucătorii sau federația națională sunt găsiți vinovați.

Faptele lor ar putea fi considerate „o încălcare a regulilor elementare de bună conduită” și „un comportament care discreditează fotbalul și/sau FIFA”, conform articolului 13 din Codul disciplinar privind comportamentele jignitoare și principiile fair-play-ului.

Procurorul disciplinar și deontologic va ține seama de „circumstanțele agravante și atenuante” și poate extinde această suspendare la toate competițiile.

Ce s-a întâmplat în 2014

În 2014, atacantul uruguayan Luis Suarez a fost suspendat de la orice activitate legată de fotbal timp de patru luni pentru că l-a mușcat pe fundașul italian Giorgio Chiellini.

Almada, Ayala, Molina și Paredes nu ar trebui să fie pedepsiți atât de sever, dar antecedentele Argentinei sunt destul de grave în ultimii ani.

Federația se află deja sub incidența unei sancțiuni pentru bannerul referitor la Insulele Falkland, desfășurat după victoria împotriva Angliei (2-1) în semifinală.

Jucătorii care au purtat-o, Cristian Romero, Giovani Lo Celso și Lisandro Martinez, riscă o suspendare, iar Federația, o amendă substanțială, similară celei de 23.500 de euro din 2014, pentru aceleași fapte.

În 2022, Federația a fost nevoită să plătească o amendă de 21.500 de euro pentru celebrările vulgare și rasiste ale jucătorilor săi după câștigarea Cupei Mondiale împotriva Franței.

Nu a fost stabilit niciun termen-limită pentru ca procurorul FIFA să finalizeze ancheta privind comportamentul echipei Argentinei.