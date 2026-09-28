”Avem o echipă foarte competentă, o echipă care, sperăm noi, la audieri, va reuşi să convingă parlamentarii să voteze acest guvern, pentru că este foarte clar şi toate partidele, până la urmă, au această direcţie că România trebuie să iasă din această criză politică, care durează de mult, prea mult timp. Şi sperăm că şi parlamentarii partidelor din opoziţie să se gândească la acest aspect, că România trebuie să pună capăt acestei crize. E nevoie de rectificare bugetară, e nevoie să continuăm reformele statului pentru a reduce cheltuielile. Avem în faţă şi o evaluare a unei agenţii de rating şi sperăm că toate aceste lucruri să conştientizeze parlamentarii şi să voteze continuarea acestor reforme şi ieşirea din criza politică”, a spus liderul senatorilor USR, la Parlament, înainte de audierea miniştrilor propuşi în cabinetul Mureşan.

Sorin Şipoş a mai spus că miniştrii propuşi ”au în faţă această oportunitate de a convinge parlamentarii celorlalte partide că sunt soluţii pentru a ieşi numai din criza politică, dar şi din criza economică”.

”În acest moment, încă noi credem că responsabilitatea pe care o are fiecare parlamentar, pentru a scoate România din criza politică, dar şi pentru a oferi şi soluţii pentru viitor, este încă pe masa fiecărui parlamentar şi considerăm că încă mai este timp pentru a putea să strângem cele 233 de voturi, pe care, cu siguranţă că astăzi nu le avem”, a menţionat el.

Liderul senatorilor USR a precizat că speră ca premierul desemnat să aibă întâlnirea cu social-democraţii şi a adăugat că până miercuri, când va fi votul, se poate întâmpla orice.

”Repet, până la momentul votului, se poate întâmpla orice, noi o să ne jucăm această carte şi o să negociem atât în comisii, cât şi întâlnirea aceasta a domnului Mureşan, pe care sperăm să o aibă cu PSD-ul, pentru a putea găsi voturile necesare ca România să iasă din această criză politică. Soluţia pentru a putea guverna România în acest moment nu este clară şi de asta guvernul Bolojan e sortit să ducă mai departe guvernarea României. Nu avem o altă variantă. dacă guvernul Mureşan nu va trece propunerea Mureşan”, a subliniat Şipoş.