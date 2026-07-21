"Această încărcătură de droguri era abil ascunsă între cutiile cu banane, în interiorul unui container frigorific provenind dintr-unul din principalele porturi din Ecuador", se precizează într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Această captură de cocaină a fost realizată într-una dintre cele mai importante operaţiuni antidrog desfăşurate în ultimii ani în portul Vado Ligure, potrivit textului citat.

Cu aproape trei săptămâni în urmă, forţele de ordine italiene confiscaseră deja, în acelaşi port, 340 kg de cocaină, cu o valoare estimată pe piaţa neagră de aproximativ 120 de milioane de euro, conform media locale.