Cu propriul copil în pericol, cei doi nu mai sunt dispuși să aștepte următoarea lovitură și decid să acționeze înainte ca planurile familiei Scarlat să devină realitate. Ce urmează și până unde sunt dispuși să meargă pentru a-l salva pe cel mic, vom afla în această seară, de la ora 23:30, la PRO TV și în avans pe VOYO.

După ce Codrin, fiul lui Dio și al Marei, dispare fără urmă din spital, femeia este pregătită să înfrunte orice pentru a-l aduce înapoi. Convinsă că cei care își doresc să se răzbune pe soțul ei sunt cei care i-au răpit fiul, ea va pune la cale un plan împreună cu prietena ei: „Trebuie să aflu unde stă și tre’ să fac rost de un pistol. Mi l-au luat pe Codrin, ți se pare că am ce să pierd mai important de-atât?”.

În paralel, și Dio le-a pus gând rău celor din familia Scarlat și le va cere ajutorul tovarășilor săi din armată pentru a-și implementa strategia de răzbunare: „Dacă scapă Codrin, vreau să mă ajutați să intru la Scarlat în casă. Îl omor și pe el și pe psihopatul ăla de Cezar. Altfel nu o să am liniște niciodată”.

În tabăra adversă, Scarlat va ajunge la capătul răbdării din cauza ginerelui său, Cezar, ale cărui decizii impulsive vor avea consecințe greu de controlat. „Mi-a spus înainte de planul ăsta, că vrea să-l ia pe copilul lui Dio din spital. I-am interzis s-o facă și uite! E inadmisibil de prost. Alegi să treci peste cuvântul meu, dar te mai duci și în biroul directorului și îl anunți că vrei să răpești un pacient minor. Atât de bătut în cap, încât ne pune pe toți în pericol”, se va plânge Scarlat fiicei sale, Delia.

Dorința de răzbunare, frica și disperarea împing ambele tabere spre decizii care pot schimba totul. Cine va reuși să preia controlul și cu ce preț, aflăm în această seară, de la ora 23:30, la PRO TV. Noul episod din Fără Urmă este disponibil în avans și pe VOYO.

Fără Urmă – Adevărul te desparte în două