Cod roșu de inundații în Dâmbovița și Prahova. Alte județe din țară se află sub avertizare Cod portocaliu

Potrivit sursei citate, în acest interval se vor produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare, scrie News.ro.
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o avertizare hidrologică ce include Cod roşu, Cod portocaliu şi Cod galben, în contextul situaţiei hidrometeorologice actuale şi al precipitaţiilor prognozate.
Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.
Unde este în vigoare Codul roșu
Codul roşu, cel mai ridicat nivel de avertizare, este valabil în intervalul 22 iulie, ora 03:00 – 22 iulie, ora 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Târgovişte (judeţele Dâmboviţa şi Prahova) şi Prahova – bazin amonte S.H. Prahova (judeţul Prahova).
În aceste zone există un risc ridicat de producere a unor fenomene hidrologice periculoase, fiind necesară o atenţie deosebită şi respectarea cu stricteţe a recomandărilor transmise de autorităţi.
Cod portocaliu și Cod galben pentru mai multe județe
Codul portocaliu este valabil în intervalul 22 iulie, ora 01:00 – 22 iulie, ora 16:00 şi vizează sectoare de râuri din judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa şi Buzău.
Codul galben este valabil în intervalul 21 iulie, ora 14:00 – 22 iulie, ora 24:00 şi vizează sectoare de râuri din judeţele Sibiu, Vâlcea, Argeş, Gorj, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman, Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Braşov, Covasna şi Vrancea.
„În contextul Codului Roşu, populaţia din zonele vizate este îndemnată să manifeste maximă prudenţă, să urmărească permanent mesajele şi instrucţiunile autorităţilor şi să respecte fără întârziere eventualele măsuri dispuse la nivel local. În toate zonele aflate sub avertizare, se recomandă evitarea deplasărilor în apropierea cursurilor de apă, a torenţilor şi a zonelor joase expuse inundaţiilor. Este esenţial să nu fie traversate cursurile de apă sau drumurile acoperite de viituri şi să fie evitate podurile şi zonele în care nivelul apei poate creşte rapid”, avertizează sursa citată.
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor monitorizează permanent evoluţia situaţiei hidrometeorologice şi va actualiza prognoza hidrologică în funcţie de evoluţia fenomenelor. Populaţia este îndemnată să urmărească exclusiv informaţiile transmise prin surse oficiale şi să respecte recomandările autorităţilor competente.
Sursa:
News.ro
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