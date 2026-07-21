Cod roșu de inundații în Dâmbovița și Prahova. Alte județe din țară se află sub avertizare Cod portocaliu

Potrivit sursei citate, în acest interval se vor produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare, scrie News.ro.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o avertizare hidrologică ce include Cod roşu, Cod portocaliu şi Cod galben, în contextul situaţiei hidrometeorologice actuale şi al precipitaţiilor prognozate.

Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

Unde este în vigoare Codul roșu

Codul roşu, cel mai ridicat nivel de avertizare, este valabil în intervalul 22 iulie, ora 03:00 – 22 iulie, ora 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Târgovişte (judeţele Dâmboviţa şi Prahova) şi Prahova – bazin amonte S.H. Prahova (judeţul Prahova).