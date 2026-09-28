Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Descoperirea șocantă a fost făcută de un grup de adolescenți care se jucau în zona centralei termice dezafectate.

La un moment dat, tinerii au intrat într-o încăpere, acolo unde au găsit cadavrul unei persoane, chiar în zona panoul de siguranță electrică. Speriați, copiii au ieșit din clădire și au sunat de urgență la 112, povestind tot ce au văzut.

Imediat la fața locului a ajuns un echipaj de poliție, iar trupul persoanei decedate a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Târgu Mureș. Sunt așteptate acum rezultatele necropsiei pentru a afla cu exactitate care a fost cauza decesului.

Achetatorii iau totuși în calcul ipoteza unei electrocutări, iar cecetările continuă sub supravegehrea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, într-un dosar pentru ucidere din culpă.