Jucătorii Argentinei au întors spatele podiumului la înmânarea Cupei Mondiale către Spania. Au refuzat să vorbească cu presa

Stiri Sport
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Argentina
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Jucătorii Argentinei au întors spatele podiumului în momentul înmânării Cupei Mondiale către Spania, duminică, după finala Cupei Mondiale (1-0). De asemenea, toţi au ignorat apariţia în faţa presei, stârnind o mare indignare şi critici severe.

autor
Aura Trif

La trei ani şi jumătate după sărbătoririle vulgare şi jignitoare de după cucerirea titlului în faţa Franţei la Cupa Mondială din 2022, jucătorii argentinieni nu s-au comportat cu mult mai bine duminică, după înfrângerea suferită în faţa Spaniei (1-0, după prelungiri) în finala Cupei Mondiale din 2026.

După fluierul final, pe teren au avut loc scene lamentabile, printre care o agresiune în toată regula a lui Leandro Paredes împotriva lui Gavi şi Eric Garcia. Înainte de aceasta, Nahuel Molina l-a lovit pe Rodri în stern la fluierul final, iar Roberto Ayala, unul dintre membrii staff-ului argentinian, i-a dat o palmă lui Dani Olmo.

În cele din urmă, Nicolas Otamendi l-a atacat foarte virulent pe Rodri, acuzându-l că a „plâns” toată săptămâna alături de Aymeric Laporte.

„Şi ei trebuie să fie un exemplu”

În momentul înmânării trofeelor, toţi jucătorii argentinieni au întors spatele podiumului pentru a se îndrepta spre suporterii lor, în timp ce bunele maniere şi respectul impun ca învinşii să privească şi să aplaude campionii.

Cu atât mai mult cu cât spaniolii le-au făcut o gardă de onoare cu câteva clipe înainte.

„În final, asta nu ne este indiferent”, a mărturisit mijlocaşul spaniol Dani Olmo la finalul meciului. „Cred că valorile pe care vrei să le transmiţi către exterior sunt la fel de importante. Suntem exemple pentru mai multe generaţii, pentru mulţi copii, şi cred că şi ei trebuie să fie un exemplu în toate privinţele.”

Selecţionata Spaniei a câştigat al doilea său titlu mondial la fotbal, după ce a învins Argentina cu scorul de 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri, duminică, pe New York/New Jersey Stadium, în finala turneului găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Niciun jucător nu a vorbit cu presa

Jucătorii argentinieni au stârnit, de asemenea, furia presei. După ce s-au aşteptat reacţii timp de mai multe ore, niciun membru al echipei Albiceleste nu s-a prezentat în faţa presei după meci. Jucătorii au părăsit stadionul fără să facă declaraţii, la două ore după finalul partidei.

Aşteptat cu mare interes, în special în ceea ce priveşte viitorul său în naţională, Lionel Messi a urmat exemplul coechipierilor săi, evitând presa.

Doar selecţionerul Lionel Scaloni a luat cuvântul în cadrul unei conferinţe de presă pe care a scurtat-o din cauza emoţiei puternice şi a lacrimilor care l-au copleşit.

„A fost un vis pentru toată lumea, am încercat până în ultima clipă”, a comentat el referitor la finala pierdută cu 0-1 în prelungiri împotriva Spaniei. „Este foarte dureros, îmi pare foarte rău”, a spus antrenorul în vârstă de 48 de ani înainte de a părăsi în grabă podiumul.

Campion mondial în 2022, Scaloni are contract până în decembrie, dar, potrivit informaţiilor din presă, prelungirea contractului său până după Cupa Mondială din 2030 fusese convenită verbal cu federaţia sa.

„Am deja o idee despre ce vreau să fac, îmi voi onora contractul şi apoi vom vedea. Am nevoie să mă gândesc, pentru că nu ştiu dacă este posibil să realizez ceva la fel de grandios ca asta”, a declarat Scaloni, înainte de a izbucni în lacrimi, în cadrul conferinţei de presă de după meci de la MetLife Stadium.

Sursa: News.ro

Etichete: cupa mondială, argentina, Spania, jucatori, fotbal,

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