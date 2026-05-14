Ce a scris presa din Italia despre Cristi Chivu după ce a câștigat și Cupa Italiei: „Mister Double”

În timp ce echipa sărbătorea, antrenorul nerazzurrilor și-a sunat soția pentru a-i mulțumi și pentru a-i dedica trofeul. Apoi a urcat ultimul pe scenă și s-a emoționat în timpul ceremoniei de premiere, potrivit Gazzetta dello Sport.
Familia este pe primul loc. La finalul meciului, obosit și epuizat după obișnuitele sale curse de pe marginea terenului, Cristian Chivu a împărțit sărutări, îmbrățișări și bătăi pe spate, și-a luat telefonul și și-a sunat soția, Adelina Chivu, aflată în tribună alături de prieteni. Totul în timp ce echipa sărbătorea deja sub peluză.
Chivu, emoționat la ceremonia de premiere
Antrenorul lui Inter, campioană a Italiei și câștigătoare a Cupei, este personajul-cheie al acestui moment, al acestui gest și al privirii sincere și emoționate din timpul ceremoniei de premiere.
Chivu a urcat ultimul pe scenă, alături de Lautaro Martínez și Nicolò Barella, iar după ce a primit medalia și l-a îmbrățișat strâns pe Giuseppe Marotta, s-a retras și a lăsat artificiile tricolore pentru echipa sa.
Le-a mulțumit lui Aleksandar Kolarov și întregului staff, apoi a mers împreună cu jucătorii spre galeria nerazzurrilor pentru a primi aplauzele suporterilor.
Performanță istorică pentru Inter
Dincolo de tactică, de numărul mare de goluri și de jucătorii care au strălucit din nou, Chivu merită apreciat pentru că a reușit să readucă la viață o echipă slăbită și dezamăgită după finala de Liga Campionilor UEFA pierdută categoric și să o ducă imediat înapoi spre trofee.
Se numește campionat și Cupa Italiei, dar se pronunță „event”. Ultimul care a reușit asta a fost José Mourinho, în 2010, când a adăugat și trofeul european. Chivu era atunci unul dintre pilonii echipei.
La 16 ani distanță, l-a tras simbolic de sacou pe vechiul său mentor și i-a spus: „Uite, sunt și eu aici”.
Niciun fost jucător al lui Inter nu mai câștigase un trofeu atât ca fotbalist, cât și ca antrenor.
„Nu era un antrenor adevărat”
Mourinho a fost sincer: „Pe atunci, Chivu nu era un antrenor adevărat”. Întrebat ce părere are, Cristian a răspuns în stilul său, spunând că sunt prea multe întrebări despre José. Comparațiile sunt strict interzise.
Altă epocă, alt Inter, altă echipă, însă statistica rămâne: nici Antonio Conte și nici Simone Inzaghi nu au reușit să câștige campionatul și Cupa Italiei în același sezon. Chivu a făcut-o din prima încercare.
Inter și-a regăsit energia
Inter a reușit să-și regăsească energia după un an dezamăgitor, în care echipa a trăit cu speranța unui trofeu care părea mereu aproape: foarte aproape de titlul din Serie A, foarte aproape de Liga Campionilor, foarte aproape de Supercupă, foarte aproape de Cupa Italiei, dar fără succes.
Acum, cifrele arată revenirea: 85 de goluri în campionat, 115 în total în acest sezon, 25 de goluri marcate din faze fixe și multe alte statistici impresionante.
O mașinărie aproape perfectă, cu o singură pată: eliminarea din play-off-ul Ligii Campionilor de către FK Bodø/Glimt.
Operațiunea de revanșă a început deja. Iar istoria a demonstrat că, măcar la Milano, „Godot” apare până la urmă.