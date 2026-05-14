Ce a scris presa din Italia despre Cristi Chivu după ce a câștigat și Cupa Italiei: „Mister Double”

În timp ce echipa sărbătorea, antrenorul nerazzurrilor și-a sunat soția pentru a-i mulțumi și pentru a-i dedica trofeul. Apoi a urcat ultimul pe scenă și s-a emoționat în timpul ceremoniei de premiere, potrivit Gazzetta dello Sport.

Familia este pe primul loc. La finalul meciului, obosit și epuizat după obișnuitele sale curse de pe marginea terenului, Cristian Chivu a împărțit sărutări, îmbrățișări și bătăi pe spate, și-a luat telefonul și și-a sunat soția, Adelina Chivu, aflată în tribună alături de prieteni. Totul în timp ce echipa sărbătorea deja sub peluză.

Chivu, emoționat la ceremonia de premiere

Antrenorul lui Inter, campioană a Italiei și câștigătoare a Cupei, este personajul-cheie al acestui moment, al acestui gest și al privirii sincere și emoționate din timpul ceremoniei de premiere.

Chivu a urcat ultimul pe scenă, alături de Lautaro Martínez și Nicolò Barella, iar după ce a primit medalia și l-a îmbrățișat strâns pe Giuseppe Marotta, s-a retras și a lăsat artificiile tricolore pentru echipa sa.

Le-a mulțumit lui Aleksandar Kolarov și întregului staff, apoi a mers împreună cu jucătorii spre galeria nerazzurrilor pentru a primi aplauzele suporterilor.