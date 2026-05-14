Propunerea vine din partea Secretariatului General al Guvernului, conform unui comunicat transmis de USR.

Astfel, Regia Autonomă 'Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat' (RA-APPS) ar urma să publice lista completă a imobilelor aflate în administrarea sa, precum și modul în care acestea sunt folosite.

Românii vor putea vedea cine folosește aceste imobile, prin ce tip de contract, dacă au fost date direct sau prin licitație, cât costă contractele și pe ce durată au fost încheiate, menționează sursa citată.

'Am promis că facem lumină. Ani la rând, patrimoniul RA-APPS a fost tratat ca un secret de stat pentru privilegiați. Vile, apartamente, spații de protocol și terenuri aflate în proprietatea statului au fost oferite prin tot felul de contracte și aranjamente despre care românii au aflat prea puțin sau deloc', declară secretarul general al Guvernului, Dan Reșitnec.

Proiectul vine după o serie de demersuri publice și juridice realizate de reprezentanții USR pentru a 'forța' deschiderea patrimoniului public.

Astfel, deputatul Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării, s-a deplasat personal la sediul RA-APPS pentru a solicita desecretizarea contractului în baza căruia se fac renovări de milioane de euro la vila din Aviatorilor 86. De asemenea, Ionuț Moșteanu a depus oficial cerere către RA-APPS pentru publicarea listei persoanelor care locuiesc în vilele administrate de instituție.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a deschis acțiune în instanță împotriva RA-APPS pentru publicarea aceleiași liste. A câștigat procesul în primă instanță. RA-APPS a formulat recurs.

'Ce nu s-a putut obține prin acțiuni individuale ani la rând, din opoziție, se obține astăzi prin decizia Guvernului', a precizat Dan Reșitnec.

Hotărârea de Guvern va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Conform proiectului, RA-APPS va publica pe pagina proprie de internet, în datele de 31 mai și 30 noiembrie ale fiecărui an, și va menține publicată lista tuturor imobilelor, proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea regiei.

Încadrarea funcției și a instituției în cazul persoanei fizice utilizatoare a imobilului

În cazul persoanei fizice care utilizează imobilul se va preciza categoria funcției, fără a se menționa titulatura explicită (de exemplu: demnitar, înalt funcționar public, funcționar public, personal cu statut special), precum și categoria instituției în care își desfășoară activitatea, fără a se menționa denumirea explicită a instituției (birou parlamentar, minister, agenție, autoritate, oficiu, consiliu).

În cazul persoanei juridice care utilizează imobilul se precizează: denumirea autorității sau instituției publice centrale sau locale, organizației sindicale, partidului politic, fundației, asociației, cabinetului de avocatură, biroului notarial, unității aparținând cultelor religioase, unității din domeniul presei sau editurii, misiunii diplomatice, oficiului consular, reprezentanței organizației internaționale interguvernamentale acreditate în România.