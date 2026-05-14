Întâmplarea care l-a emoționat pe CTP: ”România nu e încă un stat eșuat, mai putem trage nădejde”

Probabil, dl președinte a considerat aceste obiective foarte ușor de atins, un fleac. Eu caracterizez altfel prețioasa indicație prezidențială: „Mi-e o foame de n-am unde dormi la noapte”, a scris gazetarul pe pagina sa de Facebook.

Las la o parte aceste aspecte și vă întreb: cum să facă bugetul când socoteala depinde de îndeplinirea jaloanelor PNRR, mult întârziată, până la 31 august și demararea programului de securitate națională SAFE, ca să știi de câți bani dispui?

”Încă o năsărâmbă a președintelui Dan: a trasat sarcină noului guvern să facă bugetul pe 2027 până în septembrie! „Noul guvern” deocamdată nu există și nici nu se zărește. Bugetul pe 2026 s-a dus până în aprilie...

CTP crede că dorința exprimată de Nicușor Dan de a se stabili de acum un buget al țării pentru 2027 reprezintă mai mult o atitudine de genul ”mi-e o foame de n-am unde dormi la noapte”.

Cristian Tudor Popescu a identificat în stilul caracteristic o nouă năsărâmbă a președintelui Nicușor Dan, critică un comentariu al ”făpturii care se scălâmbăie” Sorin Grindeanu și constată că Summitul de la București a fost o ”reuniune pricăjită de provincie”, dar transpune și o rară emoție vorbind despre Alex, copilul găsit după ce a rătăcit două nopți prin pădure, în Sibiu.

CTP apreciază apoi că singurul lucru care merită reținut din criticile lui Sorin Grindeanu la adresa lui Ilie Bolojan este numărul brățărilor pe care le poartă șeful PSD.

”Un aspect interesant al făpturii care se scălâmbăie și se vrea premier, denumită Grindeanu: la încheietura mâinii stângi poartă cel puțin 4 brățări, atâtea am numărat când și-a ridicat mâna cu o unduire de baiaderă. Acesta e singurul comentariu la măscăreala anti Bolojan de după anunțul previzibil de recesiune economică tehnică al INS. A, și deviza social-democrată: „PSD a dat, fie numele său binecuvântat, Bolojan a luat, fie-i numele blestemat!”.

”România nu e încă un stat eșuat, mai putem trage nădejde”

Cât despre Summitul B9 de la București, gazetarul e convins că a fost doar o ”reuniune pricăjită de provincie”, care nu a abordat singura problemă importantă: va interveni sau nu Trump dacă Rusia atacă Europa. Iar concluzia lui e sumbră: Trump nu doar că nu va ajuta Europa, dar o va lovi și el.

”Presa pro PSDan a umflat în neștire „Summitul” B9, care s-a dovedit cel mai înalt vârf din Munții Măcinului, Țuțuiatu, 467 metri. Au tot anunțat cum a fost invitat Trump, ca și cum ar fi venit. Apoi, l-au dat ca înlocuitor pe Rubio. Când nici el nu s-a ivit, l-au prezentat pe subsecretarul mr. „Everybody”, trimis să ia prânzul la București, ca pe o eminență cenușie a Departamentului de Stat. După care au titrat triumfător: „La București se iau decizii cruciale pentru securitatea NATO!”.

Singurii „grei” dintre cei prezenți, președintele Ucrainei, președintele Poloniei, președintele Finlandei. Secretarul general NATO, Rutte, a preferat vita în meniu. Pe cale de consecință, agapa a arătat ca o reuniune pricăjită de provincie, rămâne de văzut a cui provincie...

Cea mai importantă întrebare care trebuia pusă în această, să-i zicem, consfătuire, era: Trump nu va ridica un deget în apărarea unei Europe atacate de Rusia. Dimpotrivă, atunci o va lovi și el mai abitir decât oricum o face, amenințând cu scoaterea masivă de trupe americane din Germania. Prin urmare, n-ar fi bine să ne înțelegem ca niciuna dintre țările prezente la București să nu primească aceste trupe relocate decât dacă va hotărî asta NATO, prin consens, nu că așa vrea Trump?”.

CTP își încheie postarea cu o rară notă emoțională și optimistă, neobișnuită pentru stilul său dur de abordare. Cumva, Alex a reușit să-i mențină aprinsă speranța până și lui CTP:

”Dacă a fost în stare să mobilizeze echipe numeroase de căutători voluntari, elicoptere, câini, camere cu termoviziune ca să salveze viața unui copil de 5 ani pierdut într-o zonă păduroasă greu accesibilă, și l-au găsit în 48 de ore, înseamnă că România nu e încă un stat eșuat, mai putem trage nădejde”.