Trecerea de la iarnă la primăvară ne influențează ritmul biologic. Dimineața frig, după amiaza cald. Această variație are impact asupra sistemului cardio-vascular. Este un stres pentru vasele de sânge se adapteze la frigul de dimineața, se strâng. Această îngustare poate să ducă la mai multă presiune în corp. Prin urmare, cresc ritmul cardiac și tensiunea arteriala.

Vasele trebuie să se adapteze la temperaturi crescute, adică să se dilate. Acest joc al vaselor de sânge poate să ducă chiar la destabilizarea unor plăcuțe de colesterol din vase, ceea ce înseamnă infarct miocardic acut, la pacienții, care au deja ateroscleroză. Ne explică dr. Ruxandra Copciag, medic specialist cardiolog.

Andreea Groza: Ce ne face primăvara?

Dr. Ruxandra Copciag: Primăvara, avem 5 grade dimineața, după amiaza avem 25 de grade Celsius. Această variație a temperaturii are impact asupra sistemului cardiovascular. Vasele de sânge trebuie să se adapteze constant.

Dacă aveți insuficiență cardiacă, aceasta poate duce la decompensare, adică boala e controlată mai greu. Dacă aveți hipertensiune, pot apărea, din nou, probleme. Uneori, se pot destabiliza plăcuțe de colesterol din vase și apare cheagul, adică riscul infarctului. Andreea Groza: Ce înseamnă ischemie cardiacă?

Dr. Ruxandra Copciag: Ce e ischemia cardiacă? Avem o grădină și un furtun udă toată grădina. Dacă se oprește apa, suprafața hrănită de furtun se usucă și moare. Vedem un vas îngustat. Suprafața hrănită de acel vas moare. La ischemia cardiacă, moare o parte din mușchiul cardiac.

Andreea Groza: De ce primăvara ar trebui să monitorizăm mai des tensiunea?

Dr. Ruxandra Copciag: Dimineața e frig, se contractă vasele. După amiază e cald, se dilată vasele. Tensiunea poate să crească în aceste condiții. Este recomandat să vizitați medicul de familie sau cardiologul, primăvara.

Andreea Groza: Cum ne ajutăm conștient? Nu putem să schimbăm vremea.

Dr. Ruxandra Copciag: Evident, dar ne îmbrăcăm în straturi. Ne hidratăm bine, dormim bine și facem activitate fizică.

Andreea Groza: Ce înseamnă un somn bun?

Dr. Ruxandra Copciag: Dacă dormiți mai puțin de 7 ore pe noapte, crește proporțional riscul cardiovascular. Așadar dormim 8 ore pe noapte.

· Evităm lumina albastră a telefonului înainte de somn pentru că aceasta scade producția de melatonină.

· Evităm mesele bogate, la ore târzii, pentru că împiedică somnul.

· Evităm alcoolul seara, pentru că împiedică somnul, în ciuda convingerilor.

Andreea Groza: Potasiul din vegetale este esențial pentru vasele de sânge. Cum să le consumăm?

Dr. Ruxandra Copciag: Consumăm din belșug în special frunze verzi, spanac, roșii, fructe de pădure. Conțin mult potasiu, iar potasiul relaxează vasele de sânge, tensiunea va fi controlată. Și tot potasiul participă la curentul electric generat în inimă, deci trebuie să ne asigurăm acest mineral.

Andreea Groza: La polul opus, ce ne face sodiul în exces?

Dr. Ruxandra Copciag: Sodiul din sare devine prea mult, dacă consumăm peste 5 grame de sare pe zi. Sarea atrage apa, crește tensiunea. Pereții vaselor sunt supuși stresului. De asemenea, vor capta colesterolul, care circulă în sânge, mai ușor. De aceea, sarea trebuie calculată corect și limitată.

Pe scurt:

· Mergem regulat la cardiolog. Momentul diagnosticului la cardiolog e mai important decât diagnosticul!

· Menținem zilnic orice formă de activitate fizică. Orice formă de activitate fizică e mai bună decât lipsa totală a acesteia.

· Consumăm legume și fructe de pădure datorită conținutul de potasiu.

· Limităm sarea, zilnic.

· Ne luăm tensiunea anual, de la 20 de ani, nu prima oară la 50 de ani.

