Totul, după ce câțiva muncitori au tăiat cablurile electrice în care construcția se sprijinea. Scenariul se poate repeta oricând, pentru că mulți stâlpi, erodați de vreme, abia mai stau în picioare.

Incidentul s-a petrecut la doi pași de casa femeii, nu departe de centrul orașului Azuga. În timp ce, alături, o echipă de muncitori tăia cablurile suspendate, un stâlp de electricitate, care era ținut doar de ele, s-a prăbușit peste victimă. Când și-au dat seama de pericol, muncitorii ar fi avertizat-o pe femeie să se ferească, dar era prea târziu.

Alexandru Nicolau, martor: „N-a avut cum să se ferească. Stâlpul a lovit-o practic undeva în zona spatelui. Puteam să fim chiar noi. Eram la 7-8 metri.”

Femeia a fost transportată la spitalul din Ploiești cu mai multe răni, inclusiv craniene.

Ramona Șerban, medic UPU – SJU Ploiești: „Instabilă hemodinamic, cu necesar de suport vasopresor, cu fracturi la bazin și la ambele membre inferioare.”

Muncitorii sunt angajații unei firme din Dâmbovița, care trebuiau să scoată de pe stâlp cablurile de telefonie.

Liviu Dinu, administratorul firmei: „Nu s-a văzut, stâlpul era ok, proaspăt văruit, nu aveai ce vedea. La un stâlp de beton, doamnă, cine își imagina că stâlpul nu are susținere și efectiv stâlpul... clar că stătea în cabluri și stâlpul a venit efectiv după doamnă.”

Stâlpul aparține societății de distribuție a energiei electrice, care ar fi trebuit să știe de pericol și să ia măsuri, spun reprezentanții primăriei. La câteva ore după ce femeia a fost rănită, stâlpul a fost înlocuit.

Reprezentanții companiei de distribuție electrică susțin că „lucrarea nu a fost anunțată, iar personalul executant nu a luat toate măsurile de protecție”, dar și că „stâlpul a fost verificat în mod curent și nu prezenta elemente structurale de deteriorare.”

Răzvan Neagoe, administrator public al orașului Azuga: „Era fisurat la bază. Încă de anul trecut am făcut demersuri, am semnalat operatorului de distribuție a energiei electrice, dar, din păcate, nu s-au luat măsuri.”

Din păcate, incidentul se poate repeta. În Azuga mai sunt stâlpi de electricitate legați cu sârmă, pentru ca betonul să nu se desprindă, sau care se sprijină în cabluri și pe garduri.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.