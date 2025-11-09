Câştigătoare la Turneul Campionilor, Elena Rîbakina a refuzat să fie fotografiată alături de şefa WTA. VIDEO

După ce a câştigat titlul la Turneul Campioanelor în faţa Arinei Sabalenka sâmbătă, Elena Rîbakina nu a dorit să se fotografieze, în timpul ceremoniei, alături de noua şefă a WTA, Portia Acher.

Jucătoarea kazahă, în vârstă de 26 de ani, a fost invitată să pozeze alături de jucătoarea belarusă și de Portia Acher, CEO-ul WTA.

Însă Rîbakina a refuzat, comunicându-i acest lucru unui membru al organizației care o invitase, iar Acher a fost fotografiată doar alături de Sabalenka.

Rîbakina se află în conflict cu WTA de când autoritatea l-a anchetat și suspendat pe antrenorul său, Stefano Vukov, în februarie, pentru abuzuri și violență asupra ei. O decizie împotriva căreia Vukov a făcut apel (suspendarea sa a fost ridicată) și care i-a permis să fie alături de jucătoarea sa în această săptămână, așa cum a făcut-o de câteva luni.

Elena Rybakina refusing to take a picture with that woke CEO. Bravo, Elena! What they did to her and her coach Stefano Vukov is unacceptable. #Riyadh #Champion pic.twitter.com/tfPfJK9K8W — rybafan (@rybafan) November 8, 2025

Întrebată de jurnalista Reem Abuleil despre motivul pentru care a refuzat să pozeze pentru această fotografie, Rîbakina „a răspuns că preferă să păstreze motivul pentru ea”, potrivit unui articol publicat de France 24.

În ceea ce privește relația sa cu WTA, ea a declarat:

„Cred că toți ne facem treaba și am avut ocazia să purtăm discuții, dar, în final, nu s-a concretizat nimic. Așa că toți ne facem treaba și cred că așa va rămâne.”

