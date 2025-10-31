Români implicați în mafia pariurilor din tenis. Rețeaua coordonată din Bulgaria a corupt jucători top 100 ATP

31-10-2025
Arestați
O rețea internațională de manipulare a rezultatelor meciurilor de tenis, care a operat între 2018 și 2024, a fost destructurată în urma unei operațiuni coordonate de Eurojust. Printre cei arestați se află și români.

Claudia Alionescu

În total, 15 persoane au fost arestate în Franța, Bulgaria, România și Spania, iar autoritățile au identificat câștiguri ilegale de aproximativ 800.000 de euro obținute prin trucarea meciurilor și manipularea pariurilor, potrivit Eurojust.

În Spania au avut loc două percheziții, la Guadalajara și Valladolid, în cadrul cărora au fost confiscate materiale probatorii pentru anchetă.

În urma cercetărilor, autoritățile spaniole au reținut un cetățean român, Bogdan V., din orașul Guadalajara, care fusese deja arestat acum doi ani într-un alt dosar de fraude sportive, scrie El Pays.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de El Pays, tocmai analiza informațiilor conținute pe dispozitivele informatice confiscate la acea vreme a permis autorităților franceze să declanșeze noua operațiune.

Suspiciunile referitoare la trucarea meciurilor au apărut atunci când jucători mai bine clasați au fost învinși și au pierdut puncte importante în timpul meciurilor cu adversari mult mai slabi.

Compararea altor meciuri și jucători, precum și revizuirea alertelor caselor internaționale de pariuri sportive, a scos la iveală o conexiune între meciuri.

Deoarece majoritatea pariurilor se bazau pe pierderea unui set sau a unui meci de către aceiași jucători, suspiciunile privind trucarea meciurilor au continuat să crească.

Pe măsură ce anchetele continuau, autoritățile au descoperit că unii dintre pariori își creaseră conturi doar pentru pariurile specifice.

De asemenea, anchetatorii au descoperit că pariurile erau plasate simultan în mai multe țări, ceea ce nu corespundea desfășurării reale a meciurilor.

Investigațiile au dus la suspiciunea că rețeaua criminală a plătit mai mulți jucători din top 100 ATP, circuitul masculin de tenis, pentru a pierde intenționat un set sau chiar întregul meci.

Trei jucători au fost arestați în Franța.

Tranzacțiile financiare au demonstrat că rețeaua era coordonată în principal din Bulgaria, cu ajutorul unor intermediari din alte state.

Anchetatorii au detectat că, din Spania, România și Bulgaria, efectuau plăți către intermediari francezi care transferau banii către jucătorii francezi. 

Sursa: Eurojust, elitedaily.com, eurojust.europa.eu

