România, argint la feminin și masculin la Campionatul European de tenis de masă pe echipe. GALERIE FOTO

19-10-2025 | 21:49
Campionatul European de tenis de masă pe echipe
Facebook / Federația Română de Tenis de Masă

România a reuşit o participare foarte bună la Europenele de la Zadar, ambele echipe obţinând medalii de argint. Echipele țării noastre au pierdut împotriva Germaniei la feminin și a Franței la masculin.

 

Adrian Popovici

Selecţionata feminină a României a fost învinsă de Germania cu 3-0, duminică, în finala Campionatelor Europene de tenis de masă pe echipe de la Zadar (Croaţia).

Bernadette Szocs a fost învinsă de Annett Kaufmann cu 3-2 (11-4, 10-12, 11-8, 6-11, 11-5), în primul meci, apoi Elizabeta Samara a cedat cu 1-3 (5-11, 8-11, 11-8, 7-11) în duelul cu Sabine Winter, iar Andreea Dragoman a fost întrecută de Nina Mittelham cu 3-1 (14-12, 11-8, 8-11, 11-5).

România a pierdut pentru a treia oară la rând finala feminină la Europenele pe echipe, după ediţiile din 2023 (Malmo) şi 2021 (Cluj-Napoca), de fiecare dată în faţa Germaniei. Ultimul titlu al României datează din 2019, de la Nantes, când România învingea în finală Portugalia.

Palmaresul echipei feminine de tenis a României cuprinde 5 titluri europene, 8 medalii de argint şi 3 de bronz.

Argint și pentru echipa masculină la Campionatul European de tenis de masă pe echipe

Selecţionata masculină a României a fost învinsă de Franţa cu scorul de 3-0, duminică, în finala Campionatelor Europene de tenis de masă pe echipe de la Zadar (Croaţia), dar rămâne cu cea mai mare performanţă din palmaresul său, medaliile de argint.

În primul meci, Iulian Chiriţă a fost învins de Alexis Lebrun, cu 3-0 (11-2, 11-6, 11-7), apoi Eduard Ionescu a fost întrecut de Felix Lebrun cu 3-1 (11-3, 9-11, 11-5, 11-4), iar Ovidiu Ionescu s-a înclinat în faţa lui Simon Gauzy cu 1-3 (9-11, 9-11, 11-3, 3-11).

România a reuşit o participare foarte bună la Europenele de la Zadar, ambele echipe obţinând medalii de argint.

În finala feminină, România a fost învinsă de eterna sa rivală, Germania, cu 3-0.

Echipa feminină a României a obţinut argintul la ediţia trecută şi este lider în clasamentul european din luna iunie.

Echipa masculină este pe locul al şaselea în clasamentul european din luna iunie, iar la ultima ediţie s-a oprit în optimile de finală.

Sursa: Agerpres

