Transylvania Open WTA 250, ediția 2026 – bilete Early Bird și un nou format al turneului

Transylvania Open WTA 250, cel mai important turneu de tenis feminin din România, lansează primele 500 de bilete și primele 100 de abonamente pentru ediția din 2026, în regim de Early Bird.

Cea de-a șasea ediție a va avea loc în perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2026, la BTarena din Cluj-Napoca. Ca urmare a modificărilor survenite în calendarul competițional global al WTA, aceasta se va desfășura pe parcursul a opt zile - o ajustare față de formatul clasic de nouă zile din anii anteriori.

Turneul va aduce din nou în fața publicului român jucătoare de top din circuitul internațional și momente memorabile de competiție. Meciurile se vor disputa, ca de obicei, indoor, pe terenuri de suprafață hard. 32 de jucătoare la simplu și 16 echipe la dublu vor juca pentru marele trofeu.

Noutatea acestei ediții vine cu prima zi de turneu, duminică, 1 februarie, când vor avea loc nu doar meciurile din calificări, ci și cinci meciuri de pe tabloul principal (trei de simplu și două de dublu). Accesul publicului la aceste partide va fi gratuit, pe baza biletelor de calificări cu valoare zero, care vor putea fi rezervate online sau înainte de intrarea în BTarena. De asemenea, finalele turneului de simplu și dublu vor avea loc sâmbătă, 7 februarie, nu duminică.

Programul oficial al meciurilor – Transylvania Open 2026:

Sâmbătă, 31 ianuarie: 8 meciuri calificări simplu;

Duminică, 1 februarie: 4 meciuri calificări simplu + 3 meciuri tur 1 simplu + 2 meciuri tur 1 dublu;

Luni, 2 februarie: 6 meciuri tur 1 simplu + 2 meciuri tur 1 dublu;

Marți, 3 februarie: 7 meciuri tur 1 simplu + 3 meciuri tur 1 dublu;

Miercuri, 4 februarie: 8 meciuri tur 2 simplu + 1 meci tur 1 dublu + 1 meci sferturi dublu;

Joi, 5 februarie: 4 meciuri sferturi simplu + 3 meciuri sferturi dublu;

Vineri, 6 februarie: 2 semifinale simplu + 2 semifinale dublu;

Sâmbătă, 7 februarie: finala de dublu + finala de simplu.

Biletele și abonamentele Early Bird

Pentru fanii care doresc să-și asigure locurile din timp, Transylvania Open 2026 lansează astăzi biletele în regim Early Bird. În această etapă, vor fi disponibile:

500 de bilete de o zi, la prețuri preferențiale;

100 de abonamente pentru întregul turneu

Ziua de calificări (sâmbătă) și prima zi a tabloului principal (duminică) vor rămâne gratuite. Prețurile pentru biletele Early Bird încep de la 35 lei pentru jumătate de zi (luni–miercuri, după ora 17:00) și urcă până la 145 lei pentru ziua finalei (sâmbătă). În regim standard, biletele variază între 45 lei și 190 lei, în funcție de zi și momentul accesului.

Abonamentele Early Bird vor fi disponibile la prețul de 390 lei, iar abonamentele în regim standard vor putea fi achiziționate cu 490 lei. După epuizarea lotului de bilete promoționale, se va trece automat la prețurile standard. Toate biletele vor putea fi achiziționate online, de pe site-ul oficial al turneului:transylvaniaopen.ro.

Partenerul oficial de ticketing al evenimentului este Entertix.

Ediția precedentă, desfășurată între 1–9 februarie 2025, a fost una de referință. Anastasia Potapova, favorita numărul 1 a competiției, a câștigat trofeul la simplu după o finală disputată în trei seturi împotriva italiencei Lucia Bronzetti. Transylvania Open 2025 a fost și scena unui moment istoric pentru sportul românesc: Simona Halep și-a anunțat retragerea oficială din cariera profesionistă chiar pe terenul central din Cluj, după meciul din primul tur jucat împotriva finalistei Lucia Bronzetti.

Despre Transylvania Open WTA 250

Transylvania Open este organizat de aceeași echipă care face evenimentele: Sports Festival, cel mai mare eveniment multi-sportiv din România, Urban Playfield și Biletul de Sănătate. Turneul care are loc în Cluj-Napoca este cea mai importantă competiție de tenis feminin din România și face parte din categoria WTA 250. Evenimentul reunește jucătoare de top din întreaga lume pentru o săptămână de competiție intensă în BT Arena din Cluj-Napoca și a fost votat de către jucătoare, doi ani consecutivi (2022, 2023), drept cel mai bun turneu din lume la categoria WTA 250! Cu o creștere constantă în popularitate, Transylvania Open WTA 250 continuă să promoveze tenisul feminin în România și în lume.

