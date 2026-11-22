Fostul mijlocaş al echipei Paris Saint-Germain, în vârstă de 32 de ani, a avut de suferit din cauza căldurii şi umidităţii din Barranquilla, Columbia, unde Boca a câştigat Copa Sudamericana învingând echipa braziliană Atlético Mineiro cu 2-0, potrivit News.ro.
El a fost înlocuit în repriza a doua, apoi s-a prăbuşit în timp ce era intervievat la televiziune, imaginile arătând un jurnalist care încerca să-i amortizeze căderea.
EL SUSTO DE PAREDES
Leandro lo dejó todo, hasta la última gota de esfuerzo, y en la nota con @m_benedetto se desvaneció.
El capitán de Boca está bien y se retiró de la nota por sus propios medios.
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După ce a primit îngrijiri medicale, argentinianul Paredes a reuşit să meargă până la vestiar şi s-a alăturat sărbătorilor echipei sale.
„Mulţumesc tuturor pentru mesaje, a fost doar o ameţeală”, a spus el pe Instagram, după meci.
Căldura a fost un subiect de discuţie înaintea meciului, prognozele indicând temperaturi de până la 32 °C şi o umiditate de aproximativ 80%.
💣🔥Así reanimaron a Leandro Paredes quien se descompensó por el calor en Barranquilla.
Vasco Arruabarrena confirmó que en el primer tiempo de la final, el capitán ya se sentía mal. Finalmente en el complemento debió abandonar el campo de juego. https://t.co/3houYh2gTY