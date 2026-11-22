Leandro Paredes a leşinat în timpul unui interviu după ce a câştigat Copa Sudamericana cu Boca Juniors. VIDEO

Mijlocaşul Leandro Paredes, câştigător al Cupei Mondiale, s-a prăbuşit în timp ce acorda un interviu după meci, la câteva minute după ce a câştigat trofeul Copa Sudamericana alături de Boca Juniors.

Fostul mijlocaş al echipei Paris Saint-Germain, în vârstă de 32 de ani, a avut de suferit din cauza căldurii şi umidităţii din Barranquilla, Columbia, unde Boca a câştigat Copa Sudamericana învingând echipa braziliană Atlético Mineiro cu 2-0, potrivit News.ro. El a fost înlocuit în repriza a doua, apoi s-a prăbuşit în timp ce era intervievat la televiziune, imaginile arătând un jurnalist care încerca să-i amortizeze căderea.

EL SUSTO DE PAREDES Leandro lo dejó todo, hasta la última gota de esfuerzo, y en la nota con @m_benedetto se desvaneció. El capitán de Boca está bien y se retiró de la nota por sus propios medios. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS https://t.co/WXl3yxygUX — DSPORTS (@DSports) November 22, 2026

După ce a primit îngrijiri medicale, argentinianul Paredes a reuşit să meargă până la vestiar şi s-a alăturat sărbătorilor echipei sale. „Mulţumesc tuturor pentru mesaje, a fost doar o ameţeală”, a spus el pe Instagram, după meci. Căldura a fost un subiect de discuţie înaintea meciului, prognozele indicând temperaturi de până la 32 °C şi o umiditate de aproximativ 80%.

💣🔥Así reanimaron a Leandro Paredes quien se descompensó por el calor en Barranquilla. Vasco Arruabarrena confirmó que en el primer tiempo de la final, el capitán ya se sentía mal. Finalmente en el complemento debió abandonar el campo de juego. https://t.co/3houYh2gTY — PaseClave (@paseclave__) November 22, 2026

Antrenorul echipei Boca, Rodolfo Arruabarrena, a declarat că a observat dificultăţile mijlocaşului în repriza a doua. „S-a simţit ameţit spre finalul primei reprize”, a spus Arruabarrena. „S-a simţit puţin mai bine în pauză, dar după 10 minute din repriza a doua se vedea că are probleme”, a adăugat acesta. Paredes şi-a început cariera la Boca, înainte de a se transfera în Europa în 2015. Victoria echipei Boca a pus capăt unei perioade de 18 ani fără trofee internaţionale pentru formaţia argentiniană. Prin câştigarea celei de-a 19-a cupe internaţionale, Boca a devenit, de asemenea, cel mai titrat club din America de Sud începând cu 1960, depăşind rivala internă Independiente, care are 18 trofee.

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