Mai mulți părinți și-au aruncat vorbe grele, apoi s-au luat la bătaie.

Corespondent PROTV: „Scandalul a izbucnit puțin după ora 8, în fața școlii Mihail Kogălniceanu dintr-un cartier de la periferia orașului Brăila. După ce și-au lăsat copiii la ore, două cupluri s-au încăierat, iar unul dintre bărbați l-a lovit pe celălalt în repetate rânduri cu pumnii și picioarele. Cu toate acestea, victima nu a solicitat îngrijiri medicale. Polițiștii au fost anunțați prin apel la 112 despre incident și au identificat patru persoane implicate în conflict, cu vârste cuprinse între 41 și 47 de ani. Bărbatul de 44 de ani care apare în aceste imagini în timp ce îl lovește cu pumnii pe celălalt a fost amendat cu o mie de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. De asemenea, polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.”