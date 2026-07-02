Mai mulți oameni s-au luat la bătaie pentru aparate de aer condiționat la ofertă, în Franța. VIDEO

În faţa unui magazin dintr-un cartier nordic al Parisului, coada se întindea de-a lungul trotuarului încă de la ora 07:00 dimineaţa, cu două ore înainte de deschiderea magazinul, ajungând la aproximativ 200 de persoane, potrivit unui jurnalist AFP.

În general, mulţimea era bine dispusă, dar au izbucnit şi altercaţii între unii clienţi care încercau să se bage în faţă.

"Nu voi deschide magazinul până nu plecaţi!", a strigat o manageră, în timp ce clienţii o luau la întrebări. Un alt angajat a declarat pentru AFP că pentru acel magazin fuseseră livrate doar două aparate de aer condiţionat.