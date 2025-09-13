Ce a răspuns șeful MApN la întrebarea dacă ține cu Steaua. În studenție a jucat cu un fost premier: ”Făcea multă gălăgie”

Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu susţine că nu este suporter al echipei de fotbal Steaua Bucureşti, club aflat în subordinea MApN. ”Eu joc baschet”, a declarat Moşteanu, care, în studenţie, l-a avut ca adversar pe fostul premier Victor Ponta.

”Făcea multă gălăgie pe teren, dar juca bine. Nici eu nu jucam rău”, a relatat Moşteanu.

Ministrul Apărării este de părere că echipa de fotbal Steaua Bucureşti, în prezent în Liga a 2-a, trebuie să se asocieze cu o firmă privată, astfel încât să primească drept de promovare pentru Liga 1.

”Trebuie un contract beton prin care să ne asigurăm că acest brand frumos rămâne al Armatei şi al statului român indiferent ce va face acel privat”, anunţă Ionuţ Moşteanu.

În acest moment, echipa Steaua Bucureşti, clubul Armatei, are un buget de 2 milioane de euro, bani de la bugetul de stat.

”Nu poţi să faci performanţă în fotbal pe bani publici”, susţine ministrul Apărării.

