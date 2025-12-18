FRF a desemnat Golul Anului 2025: reușita lui Virgil Ghiță din meciul cu Austria, aleasă de fani – VIDEO

18-12-2025 | 19:37
Virgil Ghiță

Timp de o săptămână, în decembrie, suporterii au votat în aplicaţia Tricolorii topul celor mai frumoase goluri ale echipelor naţionale în anul care se încheie.

Vlad Dobrea

Opţiunile fanilor au demonstrat încă o dată ce înseamnă o reuşită de trei puncte în ultima secundă, la chiar ultima fază, notează frf.ro. Mai mult de o treime dintre suporterii care au votat au retrăit golul marcat de Virgil Ghiţă în finalul nebun al partidei cu Austria de pe Arena Naţională, din octombrie, şi l-au ales drept Golul Anului 2025.

Reuşita lui Ghiţă îi readusese pe tricolori în cursa pentru un loc direct la Mondial înaintea ultimelor meciuri din preliminarii. România n-a obţinut încă locul la turneul final, însă mai are o şansă în urma meciurilor de baraj din martie 2026, atunci când trebuie să învingă Turcia în deplasare şi apoi pe învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot pe teren străin.

Pe locul secund în opţiunile fanilor s-a aflat golul spectaculos de la distanţă prin care Louis Munteanu a deschis scorul pentru naţionala U21, la EURO 2025, în partida cu Spania, pierdută în cele din urmă, scor 1-2.

Iar podiumul a fost închis de reuşita lui Mihnea Rădulescu pentru România U20, într-o partidă cu Turcia, un şut plasat excelent din afara careului.

Clasamentul final „Golul Anului 2025”:

#1. Virgil Ghiţă (36,7%) România – Austria 1-0

#2. Louis Munteanu (26,9%) România U21 – Spania U21 1-2

#3. Mihnea Rădulescu (11,8%) România U20 – Turcia U20 3-1

#4. Dennis Man (11,5%) România – Cipru 2-0

#5. Alin Ficău (7,5%) România U15 – Moldova U15 4-1

#6. Remus Guţea (2,8%) România U19 – Danemarca U19 3-0

#7. Florentina Olar (2,4%) România – Bosnia 2-0

#8. Troy Tomşa (0,4%) România U19 – Andorra U19 4-1

