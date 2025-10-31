Arena Națională ar putea găzdui din nou o finală europeană. Anunțul FRF: Fotbalul românesc poate oferi cele mai bune condiții

Federaţia Română de Fotbal a anunţat că Bucureştiul candidează pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029, care ar urma să aibă loc pe Arena Naţională, potrivit site-ului oficial al FRF.

 

Aura Trif

"După succesul în organizarea tragerii la sorţi a grupelor şi a celor patru meciuri de la EURO 2020, precum şi organizarea Campionatelor Europene Under-21 şi Under-19, FRF doreşte să continue să promoveze România ca o destinaţie de top pentru evenimente sportive majore. Partenerii Federaţiei Române de Fotbal în acest proiect vor fi Primăria Bucureşti şi Guvernul României. Colaborarea strânsă la precedentele evenimente fotbalistice majore organizate la Bucureşti garantează capacitatea de a furniza o experienţă memorabilă pentru toţi participanţii la un astfel de eveniment pe Arena Naţională", se arată pe site-ul citat.

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, susţine că fotbalul românesc este pregătit să ofere cele mai bune condiţii şi să atingă cele mai înalte standarde în organizarea finalei Europa League.

"România a demonstrat că deţine capacitatea de a organiza cu succes astfel de evenimente majore, fiind un partener competitiv pentru UEFA în circuitul fotbalului european, iar acum dorim să folosim moştenirea precedentelor turnee organizate în ţara noastră pentru a crea un nou capitol impresionant în istoria fotbalului românesc. Ne propunem să utilizăm întregul proces de candidatură pentru găzduirea finalei Europa League ca un element declanşator, care să contribuie la construirea unui model organizaţional de referinţă pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale şi de Est, în jurul perspectivei Fotbal - Comunitate - Business - Sustenabilitate. Cu un număr ridicat de specialişti experimentaţi şi dedicaţi, fotbalul românesc este pregătit să ofere cele mai bune condiţii şi să atingă cele mai înalte standarde în organizarea finalei Europa League", a spus Burleanu.

Unde are loc finala în 2026 și 2027

Finala Europa League reprezintă un eveniment sportiv de înaltă importanţă şi de amploare europeană, iar candidatura subliniază determinarea FRF de a contribui la promovarea fotbalului la cel mai înalt nivel în România şi în Europa.

Pentru următorii doi ani, oraşele gazdă ale ultimului act al Europa League se cunosc deja. Acestea sunt Istanbul, în 2026, şi Frankfurt, în 2027.

Arena Naţională a mai găzduit o finală a acestei competiţii, în 2012, când Atletico Madrid s-a impus cu 3-0 în faţa lui Atletico Bilbao.

Sursa: Agerpres

