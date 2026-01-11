Gerul și avariile lasă zeci de mii de români fără căldură. Expert: Aragazul nu este o soluție de încălzire. Pericolul ascuns

Gerul puternic din ultimele zile, combinat cu avariile majore din sistemele de termoficare, a lăsat zeci de mii de români fără căldură exact în mijlocul iernii. În acest context, mulți folosesc aragazele ca modalitate de încălzire.

În București, aproximativ 75.000 de apartamente au rămas fără agent termic, iar în Craiova alte 5.000. În acest context, tot mai mulți oameni recurg la o soluție extrem de periculoasă: folosirea aragazului din bucătărie pentru încălzirea locuinței, atrage atenția Dumitru Chișăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

El avertizează că această practică, aparent banală și folosită adesea din motive economice, poate duce la intoxicații grave și chiar la moarte, în doar câteva zeci de minute.

Monoxidul de carbon, ucigașul invizibil

Arderea gazelor naturale la aragaz determină consumarea rapidă a oxigenului din încăpere și degajarea de dioxid de carbon, dar mai ales de monoxid de carbon – un gaz extrem de toxic. Monoxidul de carbon este incolor, inodor și insipid, ceea ce îl face imposibil de detectat fără aparatură specială.

„Intoxicarea cu monoxid de carbon apare atunci când acest gaz începe să înlocuiască oxigenul transportat de sânge. Moleculele de monoxid de carbon se leagă de hemoglobină de aproximativ 250 de ori mai puternic decât oxigenul. Astfel, organele vitale rămân fără oxigen, chiar dacă persoana respiră”, explică Dumitru Chisăliță.

Pericolul major este că monoxidul de carbon poate ucide la concentrații mici, înainte ca organismul să ajungă efectiv în stare de asfixie.

Simptomele intoxicării cu monoxid de carbon sunt ușor de confundat cu gripa

Intoxicarea cu monoxid de carbon are manifestări înșelătoare. Primele simptome pot semăna cu o viroză: dureri de cap, amețeli, greață, oboseală, iritabilitate sau febră ușoară. Din acest motiv, multe persoane nu suspectează intoxicația și continuă să rămână în mediul contaminat.

Simptomele intoxicației cu monoxid de carbon includ:

► sub 10 % monoxid de carbon în hemoglobină - nu există simtome

► 10 – 20 % monoxid de carbon în hemoglobină - cefalee frontală și bitemporală, amețeli, tulburări de echilibru, senzație de oboseală, palpitații la efort, vâjâieturi în urechi. grețuri, iritabilitate.

► 20 – 40 % monoxid de carbon în hemoglobină - aritmii, vărsături, grețuri tulburări de vedere, slăbiciune a mușchilor, în special la nivelul membrelor inferioare, stare de confuzie, creșeterea frecvenței pulsului și a respirației, creșterea tensiunii arteriale

► 40 – 60 % monoxid de carbon în hemoglobină - pierderea stării de conștiență, convulsii, comă, colaps cardiovascular, edem pulmonar

► peste 60 % monoxid de carbon în hemoglobină - moartea

„O persoană cu simptome aparent ușoare poate fi, de fapt, intoxicată sever. Mai grav, monoxidul de carbon poate induce confuzie și oboseală, astfel încât victima nu mai realizează pericolul în care se află”, avertizează expertul.

Cât de repede poate ucide un aragaz folosit la încălzire

Într-o bucătărie obișnuită de bloc din România, de aproximativ 7 metri cubi, cu ușile și ferestrele închise și fără aport de aer proaspăt, un aragaz cu patru ochiuri lăsat să funcționeze:

► consumă întreg oxigenul din încăpere în aproximativ 39 de minute;

► poate produce suficient monoxid de carbon pentru a ucide un om în circa 35 de minute, chiar și în condiții de ardere corectă.

În practică, arderea gazelor este adesea incompletă, ceea ce crește cantitatea de monoxid de carbon cu până la 45% și reduce drastic timpul de supraviețuire.

Pentru un om sănătos aflat permanent într-o astfel de bucătărie:

► după 12 minute apar durerile de cap, amețelile și greața;

► după 24 de minute apar confuzia, tulburările de vedere și aritmiile;

► după 30 de minute survine pierderea cunoștinței;

► după aproximativ 35 de minute poate surveni decesul.

Sărăcia transformă riscul într-o tragedie

Specialistul atrage atenția că cei mai expuși sunt oamenii cu venituri mici, care nu își permit costurile încălzirii și aleg să folosească aragazul, considerând că gazul este mai ieftin decât energia termică facturată la întreținere.

Această „economie” poate fi însă mortală. Statisticile arată că Europa de Est are cele mai multe decese cauzate de intoxicațiile cu monoxid de carbon – aproximativ 2,12 decese la 100.000 de persoane, de peste 26 de ori mai mult decât în Europa de Vest. La nivel global, aproape 29.000 de oameni mor anual din această cauză.

Ce trebuie făcut pentru a preveni intoxicațiile cu monoxid de carbon

Experții recomandă măsuri clare și simple:

► verificarea instalațiilor de încălzire și a coșurilor de fum de către specialiști autorizați;

► aerisirea regulată a încăperilor și neobturarea gurilor de ventilație;

► evitarea improvizațiilor și a folosirii aragazului pentru încălzire;

► instalarea detectoarelor de monoxid de carbon;

► recunoașterea simptomelor și ieșirea imediată la aer curat, urmată de apelarea serviciilor de urgență.

„Aragazul nu este o soluție de încălzire. Este un pericol real și imediat. În fiecare iarnă, astfel de improvizații duc la tragedii care ar putea fi evitate”, avertizează Dumitru Chisăliță.

